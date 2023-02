Κοινωνία

Σεισμός στην Τουρκία - ΕΜΑΚ: Συγκινούν τα μέλη της ελληνικής αποστολής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές των μελών της ελληνικής ομάδας έρευνας και διάσωσης που βρέθηκαν στην Τουρκία.

Την πρώτη αποστολή που έφτασε στο σημείο όπου επιτελέστηκαν οι περισσότερες καταστροφές και τον πρώτο πυρήνα συντονισμού για τις διεθνείς δυνάμεις, αποτέλεσε η ελληνική ομάδα έρευνας και διάσωσης που βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην πληγείσα από τον φονικό σεισμό, Τουρκία, όπως επισήμανε ο επιπυραγός, Παναγιώτης Γιαννόπουλος κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν σήμερα εκπρόσωποι της ελληνικής αποστολής στην Τουρκία. «Ήμασταν o πρώτος θύλακας συντονισμού μαζί με την αντίστοιχη ομάδα της Ελβετίας όπου επιλέξαμε την εγκατάσταση όπου θα δημιουργείτο η βάση των επιχειρήσεων και ήμασταν η πρώτη πηγή πληροφοριών στο διεθνές κέντρο συντονισμού που συστήνεται σε τέτοιες περιπτώσεις και κατευθύνει την διεθνή βοήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι αρχικά ανέπτυξαν ένα γραφείο συλλογής πληροφοριών και στη συνέχεια ήρθαν σε επαφή με τους τοπικούς πληθυσμούς και τους κάλεσαν να τους δώσουν πληροφορίες για ανθρώπους που κινδύνευαν ή ήταν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

«Δεν σταματήσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή να επιχειρούμε. Λειτουργούσαμε πάντα με γνώμονα την διάσωση της ανθρώπινης ζωής», τόνισε ο κ. Γιαννόπουλος.

Την υγειονομική συνδρομή στο έργο της ΕΜΑΚ είχε αναλάβει το Eιδικό Tμήμα Ιατρικής Καταστροφών του ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ, όπως σημείωσε ο ιατρός του ΕΤΙΚ ΕΚΑΒ, Σωκράτης Δούκας και μέλος της ελληνικής αποστολής. «Βασικός μας ρόλος είναι η υγειονομική κάλυψη των θυμάτων διασωθέντων. Αυτό σημαίνει ότι οι διασωθέντες θύματα μετά τον απεγκλωβισμό πρέπει να υποστηριχθούν υγειονομικά, να σταθεροποιηθούν, να καλύψουμε και να υποστηρίξουμε τις βασικές λειτουργίες της ζωής τους, για να παραδοθούν με ασφάλεια στην υπηρεσία ασθενοφόρων ώστε να καταλήξουν σε έναν ασφαλή υγειονομικό σχηματισμό. Στην αποστολή αυτή συμμετείχαν 8 άτομα, 3 γιατροί και 5 διασώστες του ΕΤΙΚ ΕΚΑΒ. Το ΕΤΙΚ ΕΚΑΒ φέρει μαζί του σε κάθε αποστολή τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό», ανέφερε ο κ. Δούκας. Όπως είπε το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών ενεργοποιείται σε μαζικές καταστροφές με μαζικές απώλειες όπως αυτή της Τουρκίας και στελεχώνεται από εξειδικευμένους γιατρούς και διασώστες που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση όσον αφορά μαζικές καταστροφές. «Η μόνη επιλογή είναι η διατήρηση της ανθρώπινης ζωής», επισήμανε ο κ. Δούκας.

Η εικόνα μιας ισοπεδωμένης πόλης ήταν η πρώτη εντύπωση που σχηματίστηκε στο μυαλό των μελών της ελληνικής αποστολής, επισήμανε ο πυραγός Κωνσταντίνος Νίκας. Έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον εργασίας, προσθέτοντας ότι διαρκώς γινόταν εκτίμηση της επικινδυνότητας και της ασφάλειας της κατάστασης, στα σημεία όπου δούλευαν έτσι ώστε, όπως τόνισε «να μπορέσουν να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή τον απεγκλωβισμό». «Λειτουργούσαμε με πληροφορίες που είχαμε μαζέψει από τους ντόπιους και ταυτόχρονα υπό την καθοδήγηση και σε διαρκή συντονισμό με τις διεθνείς ομάδες. Κινηθήκαμε με συγκεκριμένες πληροφορίες και ρίξαμε τις δυνάμεις μας σε επιβεβαιωμένους ζωντανούς. Έτσι κύλησαν οι πρώτες ημέρες της διάσωσης και στη συνέχεια όταν ενεργοποιήθηκε το διεθνές συντονιστικό κέντρο οι πληροφορίες έρχονταν μέσω αυτού», υπογράμμισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για το Μάτι: “Δεν υπήρχε εντολή για εναέρια επιτήρηση”

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 64χρονο για μητροκτονία

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: Έδεσαν την γιαγιά στο κρεβάτι και της είπαν “ζήσεις – πεθάνεις… εδώ θα μείνεις”