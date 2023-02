Κοινωνία

Σεισμός στην Τουρκία - Hurriyet: “Efharisto poli file”, το πρωτοσέλιδο για την βοήθεια της Ελλάδας

Η τουρκική εφημερίδα ευχαριστεί με αυτόν τον τρόπο την ελληνική ομάδα διάσωσης που έσπευσε στην Τουρκία για να προφέρει βοήθεια στα συντρίμμια.



Την ευγνωμοσύνη του τούρκικου λαού για την συμπαράσταση των Ελλήνων μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, εκφράζει με το πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Hurriyet.



Με το μήνυμα "Efharisto poli file" και μια φωτογραφία που απεικονίζει άνδρες της ΕΜΑΚ που έσπευσαν στην Τουρκία να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης εγκλωβισμένων από τον φονικό σεισμό, η τουρκική εφημερίδα στα κεντρικά της θέματα στο εξώφυλλο, στέλνει μήνυμα αναγνώρισης και εκτίμησης.





Το δημοσίευμα αναφέρεται στην επιστροφή των ομάδων της ΕΜΑΚ στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους. «Η ελληνική ομάδα έρευνας και διάσωσης που ήρθε να βοηθήσει την Τουρκία μετά τον σεισμό, ολοκλήρωσε το έργο της και επέστρεψε στην Ελλάδα μια εβδομάδα αργότερα» αναφέρει, προβάλλοντας τη δήλωση του επικεφαλής της 1ης ΕΜΑΚ Δημήτρη Ρούσσου στα ΜΜΕ:

«Αξιωματούχος της ελληνικής ομάδας, που έζησε πολύ συγκινητικές στιγμές, αποχαιρετώντας, είπε: ’’Ό,τι κάνουμε για τη χώρα μας, το ίδιο κάναμε και για την Τουρκία’’».





