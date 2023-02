Κοινωνία

Κακοκαιρία - ΕΛΑΣ: “Τέλος” στον υποχρεωτικό εφοδιασμό των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες

Με απόφαση του Διευθυντή Τροχαίας Αττικής και λόγω ύφεσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων άρθηκε σήμερα (14/2) η υποχρέωση εφοδιασμού των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, κατά την κυκλοφορία τους στο σύνολο του οδικού δικτύου του νομού Αττικής.

Όπως διευκρινίζεται από την ΕΛΑΣ, οι οδηγοί οχημάτων που κινούνται σε οδό με χιόνια είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εφόσον το όχημα δεν φέρει ειδικά ελαστικά, να τοποθετούν σε τουλάχιστον δύο κινητήριους τροχούς αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι οδηγοί των πιο πάνω οχημάτων και όταν κινούνται σε οδό με παγετό, εφόσον υπάρχει σχετική ειδοποίηση από τις αρμόδιες Αρχές.

