ΕΟΦ: Προειδοποίηση για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει ηρωίνη

Το συγκεκριμένο προϊόν κυκλοφορεί στην Ευρώπη και πωλείται κυρίως μέσω του διαδικτύου.

Ο ΕΟΦ σε ανακοίνωσή του προειδοποιεί για το συμπλήρωμα διατροφής KSM-66 Ashwagandha, της εταιρείας Medicine Garden, που πωλείται μέσω internet και περιέχει, «ηρωίνη άγνωστης συγκέντρωσης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΦ:

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι το προϊόν KSM-66 Ashwagandha της εταιρείας Medicine Garden το οποίο κυκλοφορεί στην Ευρώπη (επομένως είναι πιθανή η διακίνησή του και στην Ελλάδα) και μέσω διαδικτύου, σαν συμπλήρωμα διατροφής, περιέχει οπιοειδή ναρκωτική ουσία και συγκεκριμένα ηρωίνη άγνωστης συγκέντρωσης.

Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επισημαίνουμε ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Δανίας μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).

