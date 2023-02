Κοινωνία

Σεισμός στην Τουρκία - Κρικέλης: “Δουλεύαμε εκατοστά μακριά από άψυχα σώματα” (βίντεο)

Συγκλονίζει ο πυραγός της ΕΜΑΚ με τις περιγραφές του στον ΑΝΤ1.

Ο καταστροφικός σεισμός της προπερασμένης Δευτέρας και ο μεγάλος μετασεισμός που ακολούθησε προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 37.000 ανθρώπων στη νότια Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς, οι οποίοι αναμένεται να αυξηθούν πολύ.

Για τις συγκλονιστικές στιγμές και διασώσεις που έζησαν στην Τουρκία μίλησε το απόγευμα της Τρίτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, πυραγός της ΕΜΑΚ.

"Οι πιο χαρούμενες στιγμές εκεί ήταν πολλές δεν ήταν μία και αν υπήρχε χρόνος και ελπίδα για περισσότερους επιζώντες θα ήμασταν ακόμη εκεί να βοηθάμε" είπε ο κ. Κρικέλης ενώ συμπλήρωσε πως "η πιο σκληρή στιγμή για εμάς ήταν όταν έπρεπε να επιλέξουμε από πού θα ξεκινήσουμε και ποιον θα απεγκλωβίσουμε πρώτο, καθώς αυτό μπορεί να στοίχισε τη ζωή κάποιου".





Συγκλονίζει ο ίδιος περιγράφοντας πως "δουλεύαμε εκατοστά μακριά από άψυχα σώματα, ενώ προσπαθούσαμε με τη νοηματική να συνεννοηθούμε με τους εγκλωβισμένους για να νιώσουν ότι είμαστε εκεί για αυτούς"

΄Όσο για ενδεχόμενο εχθρικό κλίμα είπε πως δεν αντιμετώπισαν κάτι τέτοιο, ακόμα και όταν δεν κατάφεραν να σώσουν κάποιους ανθρώπους.

