Σεισμός στην Τουρκία: Ελαιώνας μετατράπηκε σε φαράγγι - "Σκίστηκε στα δύο" η γή (βίντεο)

Το χάσμα που μοιάζει με φαράγγι είναι αποτέλεσμα του φονικού σεισμού στην Τουρκία, που συγκλόνισε την ανθρωπότητα.

Φαράγγι 300 μέτρων δημιουργήθηκε σε ελαιώνα στην περιοχή Χατάι μετά το χτύπημα του φονικού σεισμού στην Τουρκία.

Το διαδίκτυο έχει γεμίσει με βίντεο και φωτογραφίες από το μοναδικό πλέον σκηνικό που δημιούργησε το φονικό χτύπημα του «Εγκέλαδου»: κοφτερά βράχια, αμμώδες έδαφος που μοιάζει σαν να έχει σπάσει ή σαν να βγήκε κάποιο γιγάντιο χέρι από τη Γη, μερικά εναπομείναντα ελαιόδεντρα ανάμεσα στις πέτρες.

A volunteer from Syria’s White Helmets recounts her experience in search and rescue operations after last week's earthquake struck Syria and Turkey ?? https://t.co/AYmbG32EFY — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 13, 2023



Το φαράγγι φτάνει τα 300 μέτρα σε μήκος, ενώ σε κάποια σημεία του το βάθος ξεπερνά τα 30 με 40 μέτρα.

Μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Demioren News Agency, ένας άνθρωπος που μένει στην περιοχή είπε ότι τη νύχτα που σημειώθηκε ο σεισμός, ακούστηκε ένας «τρομερός θόρυβος». «Ξυπνήσαμε και ήταν σαν να ήμασταν σε πεδίο μάχης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρφάν Ακσού.

Ο ίδιος παρακάλεσε τους ειδικούς να έρθουν να ερευνήσουν την περιοχή υπό τον φόβο μιας ακόμη καταστροφής. «Δεν είμαστε μια μικρή πόλη, υπάρχουν 1.000 σπίτια και 7.000 άνθρωποι μένουν εδώ. Φοβόμαστε. Αν αυτό το πράγμα συνέβαινε πιο κοντά, το φαράγγι θα ήταν στη μέση της πόλης», ανέφερε.