“Το Πρωινό” - Μαίρη Παναγάκου: Οι επιστολές που άφησε ο γιός της, η κηδεία και η φυγή από την Μάνη (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Μαίρη Παναγάκου για τον μοναχογιό της που έβαλε τέλος στην ζωή του, την συμπεριφορά των συγχωριανών της και για όσα αναφέρει ο άνδρας στις επιστολές που έγραψε πριν αυτοκτονήσει.

Σαν «κεραυνός εν αιθρία» έπεσε στη μικρή κοινωνία του Κότρωνα της Μάνης η είδηση της αυτοκτονίας του γιου της γνωστής τηλεμαγείρισσας, Μαίρης Παναγάκου.

Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του στην Σπάρτη. Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχθεί στις 16:00 της Τετάρτης, στο Β’ Κοιμητήριο Σπάρτης, όπου θα τελεστεί η νεκρώσιμος ακολουθία και θα γίνει η ταφή του Αντώνη Παναγάκου, καθώς η μητέρα του επέλεξε να μην ταφεί στο χωριό, που τόσο φέρεται με την συμπεριφορά του να πλήγωσε την ίδια και το παιδί της, ωθώντας το στην αυτοχειρία.

Η Μαίρη Παναγάκου, με την οποία ο Αντώνης διατηρούσε επιχείρηση εστίασης και καταλυμάτων στον Κότρωνα, είναι το πλέον τραγικό πρόσωπο αυτού του δράματος. Προσπαθώντας να συνέλθει από το κακό που χτύπησε την οικογένειά της, από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για κλίκα ατόμων που με τις συμπεριφορές τους εξώθησαν τον αδικοχαμένο γιο της στο απονενοημένο διάβημα.

Το πρωί της Τρίτης η Μαίρη Παναγάκου μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του παιδιού της και όσα βίωνε, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για ψεύδη σε βάρος του και για μπούλινγκ που δεχόταν ο Αντώνης Παναγάκος, για πιέσεις και παρενοχλήσεις από κλίκα ανθρώπων της περιοχής, οι οποίοι ήθελαν να μειώσουν το έργο και την προσωπικότητά του.

Η τελευταία ανάρτηση του Αντώνη Παναγάκου

Γεμάτη πόνο, ήταν η τελευταία ανάρτηση του Αντώνη Παναγάκου, στο Facegbook, λίγο πριν αυτοκτονήσει, καθώς έγραψε «7 χρόνια γεμάτα πόλεμο, μίσος, έχθρα, κακία και μηνύσεις. Άντεξα γιατί εσείς όλοι που τα κάνατε και τα προκαλέσατε αυτά είστε απλά για να γελάω μαζί σας!!»

Οι επιστολές που άφησε ο αυτόχειρας

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τετάρτη, η Μαίρη Παναγάκου αναφέρθηκε στις επιστολές που άφησε ο γιός της, στην ίδια και σε δύο αστυνομικούς, καθώς και σε έναν δικαστή, που θεωρεί ότι τον αδίκησε, δίνοντας το την τελευταία ώθηση για να βάλει τέλος στην ζωή του.

Όπως είπε η Μαίρη Παναγάκου στον ΑΝΤ1, «Τραγικές μέρες είναι και σήμερα που είναι μια μέρα που για τελευταία φορά θα φιλήσω, θα αγκαλιάσω και θα τελειώσουν όλα. Ένα τέτοιο παιδί, ένας τέλειος λεβέντης, ένας τέτοιος άρχοντας θα είναι στο χώμα. Είναι συγκλονιστικό, δεν μπορώ να το σκεφτώ ότι το παιδί μου, το μοναχοπαίδι μου, ο άνδρας μου, θα είναι δίπλα-δίπλα σε ένα νεκροταφείο κι εγώ ζω γιατί; Δεν ξέρω… μόνο για να μπορέσω να τα πουλήσω όλα και να φύγω, να φύγω μακριά απ’ αυτόν τον καταραμένο τόπο. Μου τους πήρε όλους!».

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη σας την στήριξη, την αγάπη, απ’ όλους σας. Τέτοιος κόσμος, αυτό ήθελε ο γιος μου, μου είχε γράψει στην επιστολή, «γλυκιά μου μανούλα, εσύ έχεις παρά πολύ κόσμο, δεν θα σε αφήσουνε». Και δεν με άφησαν. Αλλά κι εκείνος μηνύματα ατελείωτα αγάπης, έχει κατά κλειστεί το διαδίκτυο, κόσμος που θα έρθει απ’ όλη την Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη, από Λάρισα, από Μεσολόγγι, από Γιάννενα για τον Αντώνη που δεν φανταζόταν ότι τον αγαπούσα τόσο. Γιατί αν δεν είχε κλειστεί στον εαυτό του, τότε θα έβλεπε ότι τον αγαπάνε παρά πολύ και δεν άξιζε τον κόπο αυτό που έκανε. Δεν άξιζε για πέντε παλιανθρώπους, πραγματικά δεν άξιζε μια τέτοια ψυχή και ένας τέτοιος άνθρωπος να «φύγει»… Μια συμβουλή στους γονείς, κάντε τα παιδιά σας σκληρά γιατί η καινούργια εποχή δεν θέλει ευγενής και ανθρώπους ευαίσθητους……Χαρείτε τα παιδιά σας όσο είναι μικρά, μεγαλώνοντας και να είστε ευτυχισμένοι γονείς με τις οικογένειες σας», είπε η Μαίρη Παναγάκου.

Σε ότι αφορά τις επιστολές που άφησε ο αυτόχειρας, η μητέρα του είπε «Μου άφησε μια δισέλιδη επιστολή πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή, εξηγώντας μου ότι θα είναι ευτυχισμένος εκεί που πάει, εδώ ήταν πολύ δυστυχισμένος. Μ’ αγαπούσε, αλλά δεν ήθελε να είναι σε αυτή την άσχημη ατμόσφαιρα, την άσχημη κοινωνία. Μου έδωσε πολλές συμβουλές τι να κάνω την επιχείρηση μου, άφησε μια επιστολή σε δύο αγαπημένους του φίλους αστυνομικούς, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας και άφησε και άλλο ένα προς το Πρόεδρο Πρωτοδικών που τον αδίκησε, εξηγώντας του, τους λόγους, για ποιο λόγο θεώρησε αδικία και που ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

