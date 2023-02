Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία - Συρία: Χιλιάδες άνθρωποι θέλουν να υιοθετήσουν τη μικρή Aya που γεννήθηκε στα συντρίμμια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εικόνες του μωρού να βγαίνει μέσα από τα συντρίμμια – με τον ομφάλιο λώρο ακόμα επάνω του – έκαναν τον γύρο του κόσμου και προκάλεσαν δάκρυα.

Παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η διάσωση ενός νεογέννητου βρέφους – με τον ομφάλιο λώρο ακόμα επάνω του – μέσα από τα χαλάσματα ενός σπιτιού στη Συρία, πριν από λίγες μέρες.

Οι εικόνες του μωρού να βγαίνει μέσα από τα συντρίμμια έκαναν τον γύρο του κόσμου και προκάλεσαν δάκρυα. Το νεογέννητο κοριτσάκι – ορφανό από το πρώτο λεπτό της ζωής του - αναρρώνει στη θερμοκοιτίδα νοσοκομείου, με το κορμάκι του να είναι γεμάτο εκδορές και μελανιές.

Thousands offer to adopt baby pulled from a collapsed building in Syria https://t.co/gJJFhWYb2h — BBC News (World) (@BBCWorld) February 9, 2023

Η μικρούλα Aya – σημαίνει θαύμα στα Αραβικά – δεν έχει κανέναν στον κόσμο, η οικογένειά της σκοτώθηκε στον σεισμό. Όμως, χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον πλανήτη, εξέφρασαν την αγάπη τους για αυτή και την πρόθεσή τους να την υιοθετήσουν και να της δώσουν μια καινούρια οικογένεια, που θα γνωρίσει και θα αγαπήσει σαν δική της.

Χιλιάδες άνθρωποι στα social media έχουν ζητήσει λεπτομέρειες για να την υιοθετήσουν ενώ και ο διευθυντής του νοσοκομείου της Αφρίν έχει δεχτεί δεκάδες προτάσεις να δώσει το μωράκι για υιοθεσία. Ωστόσο, πατέρας και ο ίδιος ενός κοριτσιού 4 μηνών, ο Dr Khalid Attiah λέει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται προς το παρόν να δώσουν το παιδί, εάν δεν εξαντληθεί κάθε πιθανότητα να βρεθεί κάποιος συγγενής της.

Ο… καλός γιατρός φροντίζει τη μικρούλα Aya σαν δικό του παιδί και η γυναίκα του τη θηλάζει μαζί με την δική τους κόρη, «σαν οικογένεια», όπως είπε στο BBC.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνάντηση Μητσοτάκη - καλλιτεχνών: Νέα πρόταση για τα εργασιακά τους δικαιώματα έως το τέλος της εβδομάδας

Βοιωτία: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

ΣΤΑΣΥ - ΗΣΑΠ: ακυρώθηκε η στάση εργασίας στον Ηλεκτρικό