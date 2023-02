Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Επεισόδια, δακρυγόνα και οριστική αναβολή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε οριστική αναβολή οδηγήθηκε τελικά ο ημιτελικός, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, για τα ημιτελικά του Challenge Cup βόλεϊ των ανδρών, μετά τα όσα διαδραματίστηκαν περίπου μια ώρα πριν από την προκαθορισμένη ΄ώρα έναρξης του αγώνα.

Περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού, δημιουργήθηκε ένταση έξω από το κλειστό του Αγίου Θωμά, κατά την είσοδο των οπαδών της γηπεδούχου ομάδας. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων αλλά ένα απ΄ αυτά έπεσε στην είσοδο του κλειστού του Αμαρουσίου, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνικτική.

Ο παρατηρητής της αναμέτρησης και η αστυνομία ζήτησαν την πλήρη εκκένωση του γηπέδου.

Την ίδια στιγμή, εντός γηπέδου η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, με τους παίκτες των ομάδων να κλείνονται στα αποδυτήρια.

Ο παρατηρητής του αγώνα ήθελε… άδειο γήπεδο και καθαρή ατμόσφαιρα, με τους υπεύθυνους να ανοίξουν κάθε πόρτα, προκειμένου να βοηθήσουν σε αυτό. Παράλληλα, η πρόθεση των δυο ομάδων φάνηκε να είναι… υπέρ της διεξαγωγής του αγώνα.

Τελικά, πάρθηκε η απόφαση ο ευρωπαϊκός ημιτελικός να πάρει αναβολή και να διεξαχθεί το μεσημέρι της Πέμπτης (16.02 / 14:30) και κεκλεισμένων των θυρών. Το θέμα είναι τυπικό, αφού το μόνο που απομένει είναι το τελικό “ΟΚ” από την CEV.

.Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Καϊλή, Ταραμπέλα και Παντσέρι ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου

Αττική: Έκλεβε κοσμηματοπωλεία... με τη μέθοδο της απασχόλησης

Νεκτάριος Σαντορινιός - κηδεία: Θρήνος το τελευταίο “αντίο” (εικόνες)