“Τέλος” τα Viagra στη Ρωσία

Χτύπημα κάτω από τη μέση… Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρία Viatris ανακοίνωσε ότι σταματάει τις πωλήσεις Viagra (του σκευάσματος για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας) στη Ρωσία, ανέφερε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax το υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου.

Πάντως, το ρωσικό υπουργείο ανέφερε ότι έχει εξασφαλισθεί η τεχνολογική δυνατότητα για την παραγωγή αντίστοιχου σκευάσματος με τη δραστική χημική ουσία σιλδεναφίλη. Σκευάσματα που έχουν ως βάση την εν λόγω ουσία παράγονται επίσης από άλλες εταιρίες.

Σύμφωνα με το Κρατικό Μητρώο Φαρμάκων, στη Ρωσία έχουν εκδοθεί περισσότερα από 40 πιστοποιητικά καταχώρισης για φάρμακα με αυτή τη δραστική ουσία. Οκτώ εταιρίες παράγουν σιλδεναφίλη στη Ρωσία και τα φάρμακα αυτά είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία, ανέφερε το υπουργείο.

Στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου διαβεβαιώνει ότι έχει υποστηριχθεί ένα σχέδιο για την οργάνωση και διεξαγωγή κλινικών δοκιμών ενός φαρμάκου με σιλδεναφίλη σε μορφή δισκίων. Έχει εγκριθεί και πωλείται κανονικά, πρόσθεσε το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου.

Με βάση τα αποτελέσματα των τριών τριμήνων του 2022 η παραγωγή φαρμάκων με βάση τη σιλδεναφίλη στη Ρωσία αυξήθηκε κατά 11% και οι πωλήσεις κατά 15%, σύμφωνα με το Interfax.

