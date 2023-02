Κόσμος

ΗΠΑ: Εκκενώθηκε καταυλισμός αστέγων δίπλα στον Λευκό Οίκο (βίντεο)

Ένας αυτοσχέδιος καταυλισμός όπου είχαν βρει καταφύγιο πολλές δεκάδες άστεγοι στην καρδιά της Ουάσινγκτον, σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από τον Λευκό Οίκο, εκκενώθηκε σήμερα από τις αρχές.

Υπό τα βλέμματα πολλών δημοσιογράφων και άλλων περαστικών με κοστούμι και γραβάτα, ομοσπονδιακοί υπάλληλοι με λευκές στολές και μάσκες προστασίας έσπρωχναν αυτοσχέδιες σκηνές και προσωπικά αντικείμενα σε απορριμματοφόρα στην περιφραγμένη πλέον πλατεία ΜακΦέρσον.

«Η αστυνομία μας χτύπησε την πόρτα γύρω στις 6 το πρωί» αφηγήθηκε ο Ντάνιελ Κίνγκερι, ένας από τους τελευταίους άστεγους που είχαν αρνηθεί να φύγουν από το πάρκο, το οποίο μετατράπηκε σε σύμβολο της ανέχειας σε μια πόλη που ενσαρκώνει την εξουσία και τις ελίτ. Πολλοί άλλοι είχαν ήδη μαζέψει τα πράγματά τους και είχαν φύγει από εκεί.





Ο 61χρονος ξυπόλυτος άνδρας με τη μακριά, λευκή γενειάδα, υποστηρίζει ότι ήταν ο πρώτος, πριν από περίπου τρία χρόνια, που κατασκήνωσε σε αυτόν τον δημόσιο κήπο. Ο «καταυλισμός» εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους της πόλης, κυρίως επειδή εκκενώθηκαν στο μεταξύ άλλοι καταυλισμοί σε άλλα σημεία.

Τον Νοέμβριο οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σχεδίαζαν την εκκένωση της πλατείας ΜακΦέρσον για τον Απρίλιο. Τελικά προχώρησαν σήμερα στην εκδίωξη των αστέγων «για λόγους υγείας και ασφάλειας και επειδή η διόγκωση του καταυλισμού απειλούσε την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που παρέχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες», ανέφερε η ανακοίνωση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας διαχείρισης των εθνικών πάρκων (NPS).

Ο Ντάνιελ Κίνγκερι είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν θέλει να πάει σε καταφύγιο για άστεγους γιατί κάποιος του είπε ότι εκεί «η κατάσταση είναι πιο βίαιη σε σύγκριση με αυτό το πάρκο όπου ποτέ δεν υπήρχε βία». Από νωρίς το πρωί «είδαμε πολλούς ανθρώπους που φοβούνταν, που ανησυχούσαν γιατί δεν ήξεραν πού θα πάνε» είπε η Αμάντα Μισίκο Αντέρε, η διευθύντρια μιας οργάνωσης που βοηθά αστέγους.

«Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε που σε έναν δρόμο δίπλα στον Λευκό Οίκο, σε έναν δρόμο μιας κυβέρνησης που δήλωνε ότι η στέγαση είναι η προτεραιότητά της, δεν κατάφεραν να κλείσουν έναν καταυλισμό με ανθρωπιά, δηλαδή οδηγώντας αυτούς τους ανθρώπους σε μια στέγη», πρόσθεσε.

Οι υπηρεσίες της πόλης διαβεβαιώνουν ότι πρότειναν στους άστεγους της πλατείας διάφορες λύσεις προσωρινής μετεγκατάστασης, όμως εκείνοι τις απέρριψαν. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, το 2021 στην Ουάσινγκτον υπήρχαν περίπου 5.000 άστεγοι.