Αφρική – χολέρα: Η επιδημία εξαπλώνεται στην Ζάμπια

Μετά την εκδήλωση της, αν δεν χορηγηθεί άμεσα θεραπεία, μπορεί να προκληθεί ο θάνατος μέσα σε λίγες ώρες.

Επιδημία χολέρας συνεχίζει να εξαπλώνεται στη Ζάμπια, όπου επιβεβαιώθηκαν κρούσματα σε άλλες δύο περιφέρειες, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι υγειονομικές αρχές.

Δύο κρούσματα της μολυσματικής ασθένειας καταγράφηκαν στην περιφέρεια Ντσελέγκε, στην επαρχία Λουαπούλα, το ένα από τα οποία ήταν θανατηφόρο, τη 12η Φεβρουαρίου, ενώ ακόμη ένα κρούσμα αναφέρθηκε στην περιφέρεια Τσιπαγκάλι, στην Ανατολική επαρχία.

Αφότου εκδηλώθηκε η επιδημία στην αφρικανική χώρα 17 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, τον περασμένο μήνα, έχουν επιβεβαιωθεί 135 κρούσματα και τρεις θάνατοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας.

Η υπουργός Υγείας Σίλβια Μασέμπο τόνισε πως οι αρχές συνεχίζουν την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού προκειμένου να ελεγχθεί η επιδημία.

Η χολέρα μεταδίδεται μέσω του μολυσμένου νερού και των ανθρωπίνων περιττωμάτων. Έπειτα από βραχεία περίοδο επώασης, που κυμαίνεται από τις δύο ως τις πέντε ημέρες, προκαλεί εξαιρετικά οξεία διάρροια, εμετούς, αφυδάτωση του σώματος και —αν δεν χορηγηθεί άμεσα θεραπεία— τον θάνατο μέσα σε ώρες. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα μικρά παιδιά.

Τον Σεπτέμβριο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για την «ανησυχητική αναζωπύρωση» της χολέρας σε διεθνές επίπεδο, έπειτα από χρόνια ύφεσής της, καθώς η κλιματική αλλαγή προστίθεται στους παράγοντες που συμβάλλουν στην εξάπλωσή της, πέρα από τη φτώχεια και τις ένοπλες συρράξεις.

Η ασθένεια μολύνει κάθε χρόνο σε παγκόσμια κλίμακα 1,3 ως 1,4 εκατ. ανθρώπους και σκοτώνει από 21.000 ως 143.000 ανθρώπους, υπολόγιζε το 2021 ο διεθνής οργανισμός.

