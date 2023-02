Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τσικνοπέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Τι ημέρα και αυτή σήμερα, έχει τα πάντα», είπε η Λίτσα Πατέρα, την Τσικνοπέμπτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, «Έχει μια Αφροδίτη που δείχνει ότι θέλουμε να δώσουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα, ακόμη και έναν καλό λόγο και ένα λουλούδι».

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε πως επίσης σήμερα «Η Σελήνη είναι στον Αιγόκερω, που δείχνει ότι θέλουμε να κάνουμε πράγματα για τους δικούς μας ανθρώπους».

Συμπλήρωσε ότι «Ο Άρης είναι στους Διδύμους και φέρνει μετακινήσεις».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, χωρίς να έχει στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, που θα λείψει για λίγες ημέρες από την εκπομπή, καθώς υποβλήθηκε σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση, αλλά έχοντας παρέα της τον Γιώργο Λιάγκα και την Μιμή Ντενίση, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





