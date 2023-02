Κοινωνία

12χρονη - Λύτρας: Το κορίτσι βρίσκεται σε τραγική κατάσταση (βίντεο)

Τι είπε ο κ. Λύτρας για το ενδεχόμενο νέου αιτήματος αποφυλάκισης της μητέρας της 12χρονης.

Συνεχίζουν να προκαλούν σοκ σε ολόκληρη τη χώρα οι αποκαλύψεις για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας 12χρονης στον Κολωνό.

Ο γνωστός ποινικολόγος, Απόστολος Λύτρας, ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση της μητέρας της 12χρονης από τον Κολωνό,μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 αναφέροντας πως "το κορίτσι βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, κάθε φορά που καλείται να αναγνωρίσει κάποιον βιώνει ξανά και ξανά τον εφιάλτη" ενώ συνέχισε αναφέροντας πως "με το που παρέλθει η νόμιμη προθεσμία θα υποβάλλουμε εκ νέου αίτημα αποφυλάκισης" είπε χαρακτηριστικά.

Θυμίζεται ότι το αίτημα της 37χρονης μητέρας είχε απορριφθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών την περασμένη Τρίτη 24/01, με το σκεπτικό ότι η κατηγορούμενη για μαστροπεία της κόρης της είναι ύποπτη τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων εάν αποφυλακιστεί.

Με αφορμή το δερματολόγο που βρίσκεται ανάμεσα στους νέους συλληφθέντες για την υπόθεση και που κατηγορείται για το βιασμό της 12χρονης τόνισε πως "θεωρώ πως υπάρχουν κι άλλα ανήλικα θύματά τους".





