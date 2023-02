Αθλητικά

Ρότερνταμ: Ο Τσιτσιπάς εκτός τουρνουά

Εκτός τουρνουά Ρότερνταμ ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις.

Εκτός τουρνουά του Ρότερνταμ από το δεύτερο γύρο τέθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μετά από τρεις διαδοχικές προκρίσεις στους προημιτελικούς του 500αριού τουρνουά της ολλανδικής πόλης, ο Γιανίκ Σίνερ έβαλε «φρένο» στον 24χρονο πρωταθλητή και με 2-0 σετ (6-4, 6-3) προκρίθηκε στους «8», παίρνοντας παράλληλα «εκδίκηση» για την πρόσφατη ήττα του στους «16» του Australian Open από τον Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας τενίστας γνώρισε την 2η ήττα από τον 21χρονο Ιταλό στην 7η μεταξύ τους αναμέτρηση στο Tour, πρώτη μετά από το 2020 στους «32» του Masters της Ρώμης. Η εφετινή πρώτη τους μάχη ανέδειξε νικητή τον Τσιτσιπά στους «16» του Australian Open, όπου το νο3 της παγκόσμιας κατάταξης είχε επικρατήσει δύσκολα με 3-2 (6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3).

Αυτή την φορά και παρότι ο Σίνερ προερχόταν από μία νίκη σε τρία σετ επί του Μπενζαμέν Μπονζί (6-2, 3-6, 6-1) κι ο Τσιτσιπάς από το 2-0 επί του Εμίλ Ρουσουβουόρι (7-5, 6-1), ο Ιταλός παρουσιάστηκε πιο φρέσκος και πήρε τη νίκη για την επόμενη φάση, όπου θ΄ αντιμετωπίσει τον Ελβετό, Στάνισλαβ Βαβρίνκα.

Εν κατακλείδι ο Τσιτσιπάς σήμερα έκανε ίσως την χειρότερή του εμφάνιση στο 2023 κι αποκλείστηκε πολύ νωρίς από το ABN Amro Tournament από το νο14 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ήταν μόλις η 2η ήττα του από την έναρξη της περιόδου, μετά από εκείνη στον τελικό του Australian Open από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σίνερ χρειάστηκε 82 λεπτά για να πάρει το ματς, κάνοντας ένα break στο πρώτο σετ και δύο στο δεύτερο.

