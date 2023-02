Υγεία - Περιβάλλον

Μπρους Γουίλις: Διαγνώστηκε με άνοια, μετά την αφασία

Μέσω ανάρτησής της η οικογένεια του ηθοποιού ανακοίνωσε τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του.

Από μετωποκροταφική άνοια πάσχει ο Μπρους Γουίλις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του στα στα social media.

Στην ανακοίνωση που μοιράστηκε η Ντέμι Μουρ, η οικογένεια εκφράζει «τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη για την απίστευτη αγάπη και υποστήριξη που λάβαμε όλοι από τότε που μοιραστήκαμε την αρχική διάγνωση του Μπρους», διευκρινίζοντας ότι, πλέον υπάρχει «μια βαθύτερη κατανόηση του τι βιώνει».

«Από τότε που ανακοινώσαμε τη διάγνωση αφασίας του Μπρους την άνοιξη του 2022, η κατάσταση του έχει προχωρήσει και τώρα έχουμε μια πιο συγκεκριμένη διάγνωση: μετωποκροταφική άνοια (γνωστή ως FTD). Δυστυχώς, οι προκλήσεις στην επικοινωνία είναι μόνο ένα σύμπτωμα της ασθένειας που αντιμετωπίζει. Αν και αυτό είναι επώδυνο, είναι ανακούφιση να έχουμε επιτέλους μια ξεκάθαρη διάγνωση», αναφέρει μεταξύ άλλων η Ντέμι Μουρ.

