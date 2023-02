Κόσμος

Μεξικό: Δεκάδες πτώματα σε ομαδικούς μυστικούς τάφους

Οι τάφοι βρέθηκαν στην πολιτεία Χαλίσκο, τομείς της οποίας ελέγχονται από το ισχυρό καρτέλ ναρκωτικών, Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Τριάντα ένα πτώματα σε δυο μυστικούς ομαδικούς τάφους εκταφιάστηκαν από τις μεξικανικές αρχές στο δυτικό τμήμα της χώρας, περιοχή δοκιμαζόμενη εδώ και χρόνια από το κύμα βίας του οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι εισαγγελικές αρχές.

«Καταμετρήσαμε 31 θύματα», δήλωσε στον Τύπο ο εισαγγελέας της πολιτείας Χαλίσκο, ο Λουίς Χοακίν Μέντες, προσθέτοντας πως οι αρχές διαθέτουν στοιχεία που τους επιτρέπουν την αναγνώριση περίπου των μισών, για να παραδοθούν κατόπιν στις οικογένειες.

Ο πρώτος μυστικός τάφος εντοπίστηκε την 1η Φεβρουαρίου στην τοποθεσία Σαν Ισίδρο Μασατεπέκ, στην κοινότητα Τλαχομούλκο δε Σούνιγκα. Έπειτα από ημέρες ερευνών και εκταφής σάκων που περιείχαν πτώματα, βρέθηκε και δεύτερος.

Η πολιτεία Χαλίσκο, τομείς της οποίας ελέγχονται από το ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), συγκαταλέγεται σε αυτές που πλήττονται σκληρότερα από το κύμα βίας του οργανωμένου εγκλήματος.

Το 2022, βρέθηκαν 301 πτώματα σε 41 μυστικούς ομαδικούς τάφους, έναντι 544 το 2020. Εκείνη την χρονιά είχε καταγραφεί τραγικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, στο Μεξικό έχουν καταγραφεί πάνω από 340.000 φόνοι που αποδίδονται σε συμμορίες αφότου οι αρχές εξαπέλυσαν τον λεγόμενο «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» τον Δεκέμβριο του 2006, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό της χώρας.

