“Άγιος Στυλιανός”: Νεκρό παιδί 2,5 ετών στο βρεφοκομείο

Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη, με τον θάνατο του μικρού κοριτσιού. Που και πως βρέθηκε νεκρό το "αγγελούδι".

Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής.

Ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 2,5 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή στο δημοτικό βρεφοκομείο “Άγιος Στυλιανός”.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κοριτσάκι εντόπισαν νεκρό σήμερα το πρωί εργαζόμενοι του ιδρύματος.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, στο Ίδρυμα μετέβη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου για να εποπτεύσει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Επί τόπου, όπως αναφέρει το thestival.gr, έσπευσε και ιατροδικαστής.

