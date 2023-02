Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Ο Δασκαλάκης αντιμέτωπος με τον Κούγια για δεύτερη μέρα

Απέναντι σε νέο κύμα ερωτήσεων και αποκαλύψεων της υπεράσπισης της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου θα βρεθεί και πάλι ο Μάνος Δασκαλάκης

Για τρίτη δικάσιμο ο Μάνος Δασκαλάκης θα βρεθεί και πάλι σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, έχοντας απέναντι του τον συνήγορο της Ρούλας Πισπιρίγκου που προσέρχεται με ένα νέο κύμα ερωτήσεων προς τον εν διαστάσει σύζυγο της εντολέως του.

Ο μάρτυρας στην προηγούμενη δικάσιμο άκουσε πριν να μπει στο δικαστήριο τον κ. Κούγια να τον χαρακτηρίζει δημόσια «κλαρινογαμπρό», ενώ με το τέλος της συνεδρίασης πληροφορήθηκε πως ο συνήγορος υπεράσπισης είπε για την παρουσία του στο δικαστήριο πως «ήταν αξιοθρήνητος».

Σήμερα ο κ. Δασκαλάκης θα κληθεί και πάλι να δώσει απαντήσεις στον κ. Κούγια, ο οποίος αντιστρέφει τις παραδοχές του βουλεύματος, ισχυριζόμενος πως δεν ήταν η Ρούλα Πισπιρίγκου αυτή που δεν άντεχε να αποχωριστεί τον σύζυγο της, αλλά ότι ο Δασκαλάκης ήταν αυτός που «είχε απόλυτο έρωτα με την κατηγορουμένη».

Από τις απαντήσεις που έδωσε κατά την προηγούμενη συνεδρίαση ο Μάνος Δασκαλάκης προκύπτει πως θεωρεί ότι η απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας έγινε για να τον διεκδικήσει πίσω στη συζυγική εστία η 34χρονη και πως η ανθρωποκτονία ήταν για να τον εκδικηθεί καθώς ήταν απόλυτος στην απόφαση του να χωρίσουν.

Ερωτηθείς δε για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών του, που προηγήθηκαν της Τζωρτζίνας, ο μάρτυρας είπε στον κ. Κούγια πως η Μαλένα δολοφονήθηκε προκειμένου να μην χρειαστεί να μείνει στην Αθήνα, όπου νοσηλευόταν το παιδί, η κατηγορουμένη και εκείνος να είναι μόνος του στην Πάτρα. Για την Ίριδα ο μάρτυρας είπε πως θεωρεί ότι η μητέρα της την δολοφόνησε προκειμένου να τον κρατήσει κοντά της με το πένθος.

Κατά την πλευρά της 34χρονης, οι ισχυρισμοί του εν διαστάσει συζύγου της, καταρρίπτουν το κατηγορητήριο που θεωρεί ότι οι θάνατοι οφείλονται στην «εμμονή» της Πισπιρίγκου να μην τον χάσει. Η «ανάγνωση» του κ. Κούγια είναι διαφορετική καθώς όπως δηλώνει ήταν η εντολέας του που έκανε άλλη σχέση και μάλιστα με φίλο του κ. Δασκαλάκη και ήταν εκείνος που αντέδρασε βίαια όταν το έμαθε.

Για τον συνήγορο, τα μηνύματα τα οποία ανέγνωσε στο δικαστήριο την προηγούμενη δικάσιμο αποδεικνύουν πως ήταν ο σύζυγος που εκδήλωνε τρυφερότητα και ερωτική διάθεση απέναντι στην εντολέα του, σε χρόνο που είχαν πεθάνει τα δύο μικρότερα παιδιά του και είχαν παράλυτη την Τζωρτίνα, και όχι το αντίστροφο. Ο κ. Κούγιας μετά την προηγούμενη συνεδρίαση αναφερόμενος σε αυτά τα μηνύματα δήλωσε πως «αποσαφηνίστηκε πλήρως ότι αυτός ο οποίος είχε απόλυτο έρωτα με την κατηγορουμένη ήταν ο κ. Δασκαλάκης». Ο ίδιος ο μάρτυρας είπε πως αυτά είναι μερικά από τα μηνύματα εκείνης της περιόδου και ότι υπάρχουν και άλλα που φαίνεται η επιθετικότητα και η ζηλοτυπία της τότε συζύγου του. Είπε επίσης πως αυτά τα «τρυφερά» μηνύματα ήταν μια υποκριτική προσπάθειά του να κρατήσει χαμηλούς τόνους για να μην επιβαρύνεται η Τζωρτζίνα με εντάσεις.

Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο είναι εκείνο που θα κρίνει ποια από τις δύο πλευρές είναι κοντά στην αλήθεια σταθμίζοντας όχι μόνο το «μπρα ντε φερ» μεταξύ του μάρτυρα και του συνηγόρου αλλά και όλα τα στοιχεία που θα τεθούν υπόψη του στην πορεία της δίκης.

