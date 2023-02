Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Κολοσσός: Νίκη για τους “πράσινους” και... ραντεβού με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός έκανε τα ευκολα δύσκολα στο τέλος, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη και να προκριθεί στον ημιτελικό του Final 8.

Ο «διπρόσωπος» Παναθηναϊκός μετέτρεψε έναν... περίπατο, όπως εξελίχθηκε το πρώτο ημίχρονο, σε ντέρμπι, αλλά τελικά έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού στο κλειστό γυμναστήριο του Ηρακλείου «Δύο Αοράκια», δίνοντας ραντεβού με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά (18/2, 19:15) του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «πράσινοι» έκαμψαν την αντίσταση του μαχητικότατου Κολοσσού με 87-80, στα προημιτελικά του θεσμού και πλέον επικεντρώνονται στη «μάχη» των «αιωνίων» με φόντο την πρόκριση στον τελικό.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, φαντάζει ως αουτσάιντερ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» είναι πρωτοπόροι σε A1 Ανδρών/Basket League και Euroleague, ενώ θα παραταχθούν στο παρκέ με τον... αέρα που τους δίνει το 10-0 σερί επί του «τριφυλλιού», το οποίο έχουν «οικοδομήσει» από πέρυσι σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς παρουσίασε ένα ολοκληρωτικό πρόσωπο, βασισμένο στην εξαντλητική άμυνα, στο πρώτο ημίχρονο, όταν ξέφυγε ακόμη και με +25 (41-16) στο 15΄, για να... καταρρεύσει σε όλους τους τομείς στην τέταρτη περίοδο και να δώσει την ευκαιρία στον Κολοσσό να πιστέψει στην έκπληξη, φτάνοντας στο σημείο ο αγώνας να κριθεί στο... σουτ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που τα... έσπασαν από τα 6,75 (5/21 τρίποντα) και υπέπεσαν σε 12 λάθη, ο Γιώργος Παπαγιάννης με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ καταλυτικός ήταν και ο Πάρις Λι με πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Ντουέιν Μπέικον πρόσθεσε 14 πόντους, ενώ 13 ήταν η προσφορά του Αρτούρας Γκουντάιτις. Από τον Κολοσσό, που πλήρωσε το κάκιστο πρώτο του δεκάλεπτο, έλαμψε ο Μάικλ-Άντρε Ντίξον με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-10, 52-33, 71-49, 87-80

Με έμφαση στην άμυνα και αποδίδοντας τα μέγιστα στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος στο παρκέ και στο 4΄ ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 12-0, ενώ η λήξη του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους «πράσινους» να έχουν «χτίσει» μία διαφορά ασφαλείας 17 πόντων (27-10). Δίχως να κατεβάσει ταχύτητα και με τους Λι, Γκουντάιτις να δίνουν ρεσιτάλ από περιφέρεια και ρακέτα, αντίστοιχα, το «τριφύλλι» εκτόξευσε τη διαφορά στο 15΄ στο +25 (41-16), ενώ ο Μαντζούκας έστειλε τον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια στο +19 (52-33), με εύστοχο τρίποντο.





Η επιστροφή των δύο ομάδων στο παρκέ βρήκε τους «πράσινους» να έχουν χαμηλώσει τα αντανακλαστικά τους στην άμυνα, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα ο Κολοσσός να αυξήσει την παραγωγικότητα του και να μειώσει στους 15 πόντους τη διαφορά (57-42 στο 25΄). Ωστόσο, με τον Μπέικον να διακρίνεται σε εκτέλεση και δημιουργία, ο Παναθηναϊκός φρόντισε να κλείσει σε... απόσταση το τρίτο δεκάλεπτο (71-49).

Ο... επίλογος του αγώνα ανήκε αποκλειστικά στον Κολοσσό, με την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου να «στραγγαλίζει» αμυντικά το «τριφύλλι» και με επιμέρους σκορ 8-24 να δίνει άλλη... γεύση στον αγώνα, πλησιάζοντας στο 37΄ σε απόσταση αναπνοής (79-73). Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε από τη γραμμή των βολών να κλειδώσει τη νίκη-πρόκριση, αλλά το τρίποντο του Σταρκς στα 42΄΄ για τη λήξη διαμόρφωσε το 82-78. Ωστόσο, οι «πράσινοι» βρήκαν τις λύσεις που έψαχναν στην επίθεση από τους Λι και Μπέικον, με τους δύο Αμερικανούς να πρωταγωνιστούν στο καθοριστικό ξέσπασμα της ομάδας του Ντέγιαν Ράντονιτς.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Συμεωνίδης, Χριστινάκης.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Καλαϊτζάκης Π., Γουόλτερς 4, Λι 15 (1), Παπαγιάννης 16, Μποχωρίδης, Γουίλιαμς 11 (1), Αγραβάνης 7 (1), Καλαϊτζάκης Γ. 2, Μπέικον 14 (1), Πονίτκα 2, Μαντζούκας 3 (1), Γκουντάιτις 13.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Σμιθ 3 (1), Σταρκς 16 (2), Μορέιρα 12, Χρυσικόπουλος, Γιανγκ 8 (2), Ντίξον 22 (4), Χατζηδάκης, Κατσίβελης 2, Κόφι 10, Γιαννόπουλος 5 (1).

