Αθλητικά

Βιασμός 23χρονης - Ντάνι Άλβες: Δεν θυμάμαι τίποτα, ήμουν μεθυσμένος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ντάνι Άλβες που συνεχίζει να είναι στην φυλακή ως ύποπτος για βιασμό 23χρονης μίλησε με τη σύζυγό του για εκείνη τη βραδιά.



Συνάντηση με την σύζυγό του Τζοάνα Σανθ είχε στις φυλακές της Βαρκελώνης ο Ντάνι Άλβες.

Η Σανθ από την πλευρά της σκέφτηκε να ζητήσει διαζύγιο αλλά όπως όλα δείχνουν θα περιμένει τις εξελίξεις στην υπόθεση. Πάντως η αίτηση αποφυλάκισης του Βραζιλιάνου δεν έγινε δεκτή και έτσι συνεχίζει στη φυλακή.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Telecinco, ο Βραζιλιάνος τηλεφώνησε δύο φορές στη Χοάνα Σανθ πριν πάει να τον επισκεφτεί στη φυλακή. Και στις δύο περιπτώσεις ισχυρίστηκε ότι δεν θυμόταν τίποτα από τη νύχτα της 30ης Δεκεμβρίου πέρυσι επειδή ήταν μεθυσμένος

Επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα της Βαρκελώνης «Mundo Deportivo», η υπεράσπιση του παίκτη παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι υπήρξε διείσδυση στο επεισόδιο που οδήγησε στην καταγγελία, που έγινε στο νυχτερινό κέντρο του Sutton, αλλά εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ήταν μια συναινετική σχέση.

Θυμίζουμε ότι ο Άλβες συνελήφθη στη Βαρκελώνη στις 20 Ιανουαρίου ως ύποπτος για βιασμό 23χρονης στο νυχτερινό κέντρο του Sutton.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιτέχνες: Η ρύθμιση για το μισθολογικό - Τι προβλέπει η προτεινόμενη ΚΥΑ

Τροχαίο - Σητεία: Θρήνος για τον άτυχο Μάνο - Το τελευταίο του ζεϊμπέκικο (βίντεο)

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: Στη φυλακή ο γιατρός κι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι