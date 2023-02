Τεχνολογία - Επιστήμη

FBI - Νέα Υόρκη: Χάκερς παραβίασαν το δίκτυο υπολογιστών

Η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) ερευνά μια παραβίαση του δικτύου υπολογιστών της, ένα συμβάν που θεωρείται μεμονωμένο και έχει πλέον αντιμετωπιστεί, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία αυτή.

«Το FBI γνωρίζει το περιστατικό και εργάζεται για να αποκτήσει πρόσθετες πληροφορίες» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εστάλη στο πρακτορείο Reuters, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, που μετέδωσε πρώτο την είδηση επικαλούμενο πηγές που είχαν ενημερωθεί για το συμβάν, ανέφερε ότι αξιωματούχοι του FBI πιστεύουν ότι αφορά ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα γραφεία της υπηρεσίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν στην έρευνα υποθέσεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές πότε συνέβη η δικτυοπαραβίαση.

Μία πηγή είπε στο CNN ότι ακόμη διερευνάται η προέλευσή της.

Την τελευταία δεκαετία έχουν σημειωθεί πολλές φορές κυβερνοεπιθέσεις σε αμερικανικές υπηρεσίες.

Στα τέλη του 2020 αξιωματούχοι ανακάλυψαν μια εκτεταμένη επιχείρηση κυβερνοκατασκοπείας σε πολλά ομοσπονδιακά δίκτυα, από χάκερ που συνδέονταν με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το 2015, το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού (OPM) ανακοίνωσε επίσης ότι παραβιάστηκε το δίκτυό του και κλάπηκαν αρχεία ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Αργότερα απέδωσε την επίθεση αυτή σε Κινέζους χάκερ.

