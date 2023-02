Σλοβενία: Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο με πυροτεχνήματα (εικόνες)

Φωτιά ξέσπασε μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο με πυροτεχνήματα, έξω από τη Λουμπλιάνα.

Ένας άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας της έκρηξης που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων της εταιρίας Hamex στην πόλη Βίρχνικα, 20 χιλιόμετρα δυτικά της Λουμπλιάνας, ανακοίνωσε η αστυνομία της Σλοβενίας.

Λόγω της έκρηξης ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Επί τόπου έσπευσαν 55 πυροσβέστες με 20 οχήματα, οι οποίοι χρειάστηκαν αρκετές ώρες μέχρι να σβήσουν τη φωτιά. Η αστυνομία είχε αποκλείσει νωρίτερα την περιοχή.

?? Pyrotechnics explosion in a warehouse in Slovenia



The incident took place in the town of Vrkhnikana at the Hameks fireworks factory. One death is reported. Two were urgently hospitalized. pic.twitter.com/ZsEwWCn1Nc