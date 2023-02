Life

“DRAGON’S DEN”: 1600000 τηλεθεατές στο 4ο επεισόδιο και επενδύσεις 140000€

Οι μέγάλοι κερδισμένοι του 4ου επεισοδίου του επιχειρηματικού σόου του ΑΝΤ1.

Στο 4ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE», την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, οι Έλληνες DRAGONS επένδυσαν συνολικά προσωπικά κεφάλαια ύψους 140.000€ σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν, αποδεικνύοντας ότι δεν έχει σημασία από ποιον χώρο προέρχονται καθώς, αν τους εντυπωσιάσει η προσωπικότητα και το προϊόν του επιχειρηματία που στέκεται μπροστά τους δεν θα διστάσουν καθόλου να κολυμπήσουν σε αχαρτογράφητα νερά. Στο επιτυχημένο show επιχειρηματικότητας μέχρι στιγμής έχουν γίνει συμφωνίες και επενδύσεις 500.000€!



To νέο επιχειρηματικό show του ΑΝΤ1 παρακολούθησαν 1.600.000 τηλεθεατές έστω για 1΄ στο σύνολο του κοινού, ενώ από τις 23:00 έως και τις 23:15, το «DRAGONS’ DEN GREECE» κατέγραψε το υψηλότερο τέταρτο και σημείωσε 21% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στα social media, το «DRAGONS’ DEN GREECE» τρένταρε καθόλη τη διάρκεια της προβολής του.



Δύο επιχειρηματίες με όραμα και στόχους ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι του 4ου επεισοδίου του «DRAGONS’ DEN GREECE».



Ο δάσκαλος πολεμικών τεχνών Γιάννης Νικητάκης, παρουσίασε την ευρεσιτεχνία του, ένα μεταφερόμενο πολυόργανο γυμναστικής που αφορά όχι μόνο τον χώρο του αθλητισμού αλλά και της φυσικής αποκατάστασης. Όπως ο ίδιος δήλωσε, έχει δώσει πολλές μάχες στην επιχειρηματική του πορεία μέχρι σήμερα και το DRAGONS’ DEN ήταν γι΄ αυτόν άλλη μία μάχη «διαφορετικού τύπου» που κατάφερε να κερδίσει. Ο επιχειρηματίας αφού δέχτηκε τους όρους του Πολ Ευμορφίδη για την μετατροπή του προϊόντος του έφυγε από το DRAGONS’ DEN με συμφωνία για επένδυση 80.000€ για το 35% της εταιρείας του.



Ο 24χρονος vegan chef Πάνος Μαγουλάς κατάφερε να εντυπωσιάσει τους DRAGONS με το πάθος για τη μαγειρική και το ταλέντο του και πήρε επένδυση 60.000€ από τη Λιλή Περγαντά, τη Μαρία Χατζηστεφανή και τον Λέοντα Γιοχάη για το 36% της εταιρείας του. O νεαρός επιχειρηματίας κατάφερε να αποδείξει τη μοναδικότητα του προϊόντος του και κέρδισε τους 3 Έλληνες επενδυτές με την πρώτη … «μπουκιά»! Ο ίδιος, ενθουσιασμένος που μέσα από το DRAGONS’ DEN θα καταφέρει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, δήλωσε ότι βρήκε στους DRAGONS όχι μόνο τους επενδυτές που έψαχνε για να εξελίξει τη μικρή επιχείρησή του αλλά κυρίως τους μέντορες που θα τον βοηθήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά του βήματα.



Oι υπόλοιποι επιχειρηματίες, που παρουσίασαν τις ιδέες τους αναζητώντας έναν δυνατό στρατηγικό συνεργάτη, είδαν τα όνειρά τους για επένδυση να αναβάλλονται κατάφεραν όμως να τραβήξουν την προσοχή των DRAGONS και να ακούσουν κάποιες ιδέες και συμβουλές που στο μέλλον θα μπορούσαν να αποδειχτούν καθοριστικές για την εξέλιξη των επιχειρήσεών τους.



Οι 5 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες στο επόμενο επεισόδιο, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 21:30, με το καινοτόμο τηλεοπτικό project που δίνει ευκαιρίες, συνεισφέρει στο brain gain και στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα να αποδεικνύει ότι στο «DRAGONS’ DEN GREECE» όλα μπορούν να συμβούν, όπως και στην πραγματική ζωή και τις επιχειρήσεις.

Δείτε τα δύο cases του 4ου επεισοδίου που έκαναν συμφωνία με τους DRAGONS:

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό show στον κόσμο έρχεται κάθε Παρασκευή στις 21:30 στον ΑΝΤ1, με οικονομικές προσφορές και επενδύσεις που δεν έχουν ξαναδοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση και ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ!

