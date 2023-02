Τοπικά Νέα

Τρίκαλα: Πέθανε ξαφνικά σε ταβέρνα

Μέσα σε ταβέρνα άφησε την τελευταία του πνοή ένας άνδρας από τα Τρίκαλα.

Πέθανε μέσα σε ταβέρνα των Τρικάλων ένας άνδρας, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Πρόκειται για 52χρονο άντρα ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν με τη σύζυγό του σε ταβέρνα της πόλης.

Ειδοποιήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου καταβλήθηκε προσπάθεια ανάνηψης, μάταια όμως. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει τη Δευτέρα.

Πηγή: trikalavoice.gr

