Θεσσαλονίκη: νεαρή κατήγγειλε τον θείο της για βιασμό

Ο 42χρονος, την απειλούσε ακόμη και με όπλο για να την παντρέψει με τον γιο του.

Τον εφιάλτη βίωνε σύμφωνα με όσα καταγγέλει μια 22χρονη στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα από τον θείο της.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις Αρχές, η νεαρή έπεσε θύμα βιασμού από τον 42χρονο θείο της ενώ παράλληλα την απειλούσε ακόμη και με τη χρήση όπλο για να παντρευτεί τον γιο του και ξάδερφό της.

Ο 42χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

"Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μεσημβρινές ώρες χθες (17-02-2023) σε περιοχή της Ευκαρπίας, 42χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Προηγήθηκε καταγγελία 22χρονης ημεδαπής, σύμφωνα με την οποία ο ανωτέρω (θείος της) κατά το χρονικό διάστημα από μέσα Ιανουαρίου 2023 έως μέσα Φεβρουαρίου 2023, με λεκτικές απειλές, με απειλές με πυροβόλο όπλο και με σωματική βία προσπάθησε να την οδηγήσει σε εξαναγκαστικό γάμο με το γιο του, ενώ παράλληλα την εξανάγκασε να επιβιβαστεί επανειλημμένα σε όχημά του προβαίνοντας σε ασελγείς και γενετήσιες πράξεις, κατά περίπτωση, σε βάρος της.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα."

