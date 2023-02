Παράξενα

Ρέθυμνο: Παραλία “πνίγηκε” στο χασίς (εικόνες)

Ξεπέρασαν τα 150 κιλά τα «ορφανά» πακέτα με χασίς που βρέθηκαν στο Ρέθυμνο τις τελευταίες ημέρες.

Περίπου 163 κιλά χασίς έχουν βρεθεί «ορφανά» τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, σήμερα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης με τη συνδρομή λιμενικών του Λιμεναρχείου Ρεθύμνης, εντοπίστηκαν μετά από έρευνα σε παραθαλάσσιες περιοχές του Ρεθύμνου, 4 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 134 κιλά και 150 γραμμάρια κάνναβης!

Να σημειωθεί ότι οι συσκευασίες αυτές ήταν εμποτισμένες με θαλασσινό νερό, κάτι που αφήνει πιθανό το ενδεχόμενο να πετάχτηκαν στη θάλασσα από σκάφος, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμα κάτι σίγουρο.

Τα σημερινά 134 κιλά κάνναβης που βρέθηκαν στην παραλία έρχονται να προστεθούν στα χθεσινά περίπου 15 κιλά που βρέθηκαν επίσης σε παραλία του Ρεθύμνου.

Επίσης να σημειωθεί ότι το προηγούμενο Σάββατο είχαν βρεθεί «ορφανά» επιπλέον 14 κιλά χασίς, όχι όμως σε παραθαλάσσια περιοχή του Ρεθύμνου αλλά στον ΒΟΑΚ.

Οι ποσότητες αυτές περισυλλέγησαν από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου και κατασχέθηκαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης.

