Σαλαμίνα: δόκιμος ναύτης βρέθηκε απαγχωνισμένος σε πλοίο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες μετά τον θάνατο του 30χρονου δόκιμου ναύτη.

Απαγχονισμένος εντός της καμπίνας του σε φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, βρέθηκε χθες ένας 30χρονος αλλοδαπός δόκιμος ναύτης. Το πλοίο ελλιμενιζόταν σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού ναυπηγείου στη Σαλαμίνα.

'Αμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ στο σημείο εκλήθη συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) προς λήψη φωτογραφικού υλικού.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Νεκροτομείο Πειραιά, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

