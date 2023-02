Αθλητικά

Σεισμός στην Τουρκία - Γαλατασαράι: Το “ευχαριστώ” των οπαδών στα ελληνικά (εικόνες)

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα πόλο της Γαλατασαράι με τον Απόλλωνα Σμύρνης στην Τουρκία.



Την εγνωμοσύνη τους για την ελληνική βοήθεια στον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία, εξέφρασαν οι οπαδοί της Γαλατασαράι κατά τη διάρκεια του αγώνα πόλο με τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Συγκεκριμένα, στο δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Challenger Cup, οι Τούρκοι φίλαθλοι άνοιξαν στην κερκίδα ένα πανό που ευχαριστούσε τους Έλληνες και τα σωστικά συνεργεία τα οποία έσπευσαν στη γείτονα χώρα για να δώσουν τη βοήθειά τους μετά τον φονικό σεισμό.

«Ευχαριστώ πολύ φίλοι» έγραφε το πανό σε ελληνικά και αγγλικά, ενώ στη μέση είχε μια φωτογραφία ενός διασώστη που αναγκάλιαζει ενα παιδί το οποίο είχε διασώσει.

Στην ανάρτηση της ομάδας του Απόλλωνα Σμύρνη στο Facebook αναφέρονται, τα εξής: «Ευχαριστούμε πολύ φίλοι»! Το συγκινητικό πανό που σήκωσαν λίγο πριν την έναρξη του 2ου Προημιτελικού του Challenger Cup στο κολυμβητήριο «Engin Bora Waterpolo Pool» της Κωνταντινούπολης οι φίλαθλοι της Γαλατασαράι και το οποίο απεικόνιζε ένα παιδάκι από την Τουρκία στην αγκαλιά ενός Έλληνα διασώστη. Το ευχαριστώ που έχει ως παραλήπτες τόσο τους άνδρες των ΕΜΑΚ που βρέθηκαν στην Τουρκία από την πρώτη στιγμή των φονικών σεισμών, που, δυστυχώς, κόστισαν τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό λαό! Εξάλλου δεν μας χωρίζει τίποτα, αντίθετα πάρα πολλά είναι εκείνα που μας συνδέουν! Μια κίνηση πολύ όμορφη, πολύ συγκινητική. Ως Απόλλων Σμύρνης ανταποδίδουμε το «ευχαριστώ» και εκφράζουμε για ακόμη μία φορά τη βαθιά μας οδύνη για τα θύματα των καταστροφικών σεισμών σε Τουρκία και Συρία.»

