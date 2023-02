Κόσμος

Ο Τζίμι Κάρτερ σταματά τις θεραπείες - Πως θα περάσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής του

Δύσκολες ώρες για τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ. Να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή του, ζητά η οικογένεια του μεγαλύτερου εν ζωή πρώην «πλανητάρχη». Τι ανακοινώθηκε για την μόνη ιατρική φροντίδα που δέχεται.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ αποφάσισε «να περάσει τον χρόνο που του απομένει στο σπίτι του με την οικογένειά του» και θα δέχεται μόνο ανακουφιστική φροντίδα, αντί για πρόσθετες ιατρικές θεραπείες, ανακοίνωσε απόψε το Κέντρο Κάρτερ.

«Έχει την πλήρη στήριξη της οικογένειάς του και της ιατρικής ομάδας. Η οικογένεια Κάρτερ ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της σε αυτήν την περίοδο και ευγνωμονεί για την ανησυχία που εκφράζουν οι πολλοί θαυμαστές του» ανέφερε το ίδρυμα του 98χρονου πρώην προέδρου.

Ο Κάρτερ είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε πολλά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου και ενός μελανώματος που έδωσε μεταστάσεις στο ήπαρ και τον εγκέφαλό του.

«Έπειτα από αλλεπάλληλες, σύντομες νοσηλείες, ο πρώην πρόεδρος αποφάσισε σήμερα να περάσει τον χρόνο που του απομένει με την οικογένειά του», ανέφερε το ίδρυμα.





