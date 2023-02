Παράξενα

Σεισμός στην Τουρκία – Διασωθείς: Έστριβα τσιγάρο και κάπνιζα στα συντρίμμια

Με το τσιγάρο στο στόμα απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας, που είδε την κόρη και τη γυναίκα του να σκοτώνονται μπροστά του.

Ένας από τους επιζήσαντες των φονικών σεισμών της 6ης Φεβρουαρίου αφηγήθηκε χθες Σάββατο στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu πώς διατήρησε την ψυχραιμία του, παραμένοντας επί 56 ώρες εγκλωβισμένος στα ερείπια κτηρίου στην επαρχία Αντίγιαμαν της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

«Δεν ήξερα πόσες μέρες περάσαμε κάτω από τα ερείπια… Είχα καπνό μαζί μου, έστριβα τσιγάρο και κάπνιζα», λέει ο Ζίγια Σονέρ Τουγκτεκίν, ο οποίος διασώθηκε μαζί με τον γιο του, 56 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών που σκόρπισε τον όλεθρο σε Τουρκία και Συρία.

Μπορεί ο ίδιος και ο γιος του να βγήκαν ζωντανοί από τα ερείπια, όμως η σύζυγος και η κόρη του δεν στάθηκαν το ίδιο τυχερές. «Την ώρα του σεισμού, η κόρη και η γυναίκα μου προσπάθησαν να έρθουν κοντά μου. Το ταβάνι τις καταπλάκωσε και σκοτώθηκαν επί τόπου», αφηγείται. «Ο γιος μου Ντενίζ εγκλωβίστηκε και έσπασε τα πλευρά του».

Yer: Ad?yaman. Askerlerimiz taraf?ndan enkaz alt?ndan agz?nda sigara ile kurtar?lan yasl? bir adam, tum ?srarlara ragmen sigaray? b?rakmad?. pic.twitter.com/vUQm6Zr7KR — Trajikomik Haber (@TrajikomikNews) February 8, 2023

Συμβουλεύει όσους βρεθούν σε ανάλογη θέση να προσπαθούν πρωτίστως να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Οι διασώστες τον ανέσυραν από τα χαλάσματα κυριολεκτικά με το τσιγάρο στο στόμα. «Όταν με ανέσυραν από τα ερείπια, είχα το τσιγάρο στο στόμα μου. Μου είπαν να το πετάξω, αλλά δεν το έκανα γιατί έτσι έμεινα στη ζωή», συμπλήρωσε. Δεν το αποχωρίστηκε ούτε στο φορείο με το οποίο τον απομάκρυναν από την ισοπεδωμένη συνοικία.

Τουλάχιστον 40.462 νεκροί και περισσότεροι από 108.000 τραυματίες είναι ο προσωρινός απολογισμός των σεισμών στην Τουρκία. Άλλοι 5.800 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί στη γειτονική Συρία, ένας απολογισμός που παραμένει αναλλοίωτος εδώ και ημέρες και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος.

