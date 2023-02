Κοινωνία

Μωυσής Ελισάφ: Τα Ιωάννινα αποχαιρετούν τον Δήμαρχό τους

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας και εκπροσώπων της κυβέρνησης και των κομμάτων θα τελεστεί η κηδεία του δημάρχου Ιωαννίνων.

Τα Γιάννενα θα αποχαιρετήσουν σήμερα στη 1μμ τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ στην Εβραϊκή Συναγωγή Ιωαννίνων. Στην τελετή αναμένεται να παρευρεθούν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των κομμάτων, επικεφαλής διπλωματικών αποστολών, τα μέλη του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβούλιου .

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές υπέρ της Ιεράς Συναγωγής. Η ταφή του Μωυσή Ελισάφ θα γίνει στο Εβραϊκό Νεκροταφείο Ιωαννίνων.

Το βιβλίο συλλυπητηρίων που βρίσκεται από χθες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα παραμείνει ανοιχτό και μετά την ταφή, μέχρι το απόγευμα.

