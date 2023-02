Οικονομία

Στουρνάρας για χρέος: Μην χαθεί η ευκαιρία να παραμείνει βιώσιμο

Μήνυμα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

«Προεκλογικά πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Η αξιοπιστία της Ελλάδος πρέπει να διαφυλαχθεί γιατί χτίστηκε πολύ δύσκολα και είναι πολύ εύκολο να γκρεμιστεί σε 24ωρα» αναφέρει σε δήλωσή του στην Καθημερινή της Κυριακής ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στέλνοντας ένα μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις ενόψει των εκλογών. Όπως διευκρινίζει «όταν λέμε αξιοπιστία εννοούμε τη δημοσιονομική γιατί εκεί κατά το παρελθόν ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα».

Ο Διοικητής της ΤτΕ αναφερόμενος στις οικονομικές εξελίξεις επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «τώρα έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας να μειώσουμε σημαντικά το ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ, ούτως ώστε όταν προστεθούν οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι, το χρέος να παραμείνει βιώσιμο και σε πτωτική τροχιά. Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία».

