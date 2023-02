Κοινωνία

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: το τρισάγιο στο Τατόι και τα αποκαλυπτήρια του τάφου

Σε κλειστό κύκλο τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, τελέστηκε στο Τατόι τρισάγιο στη μνήμη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ενώ έγιναν και τα αποκαλυπτήρια του τάφου του.

Το τρισάγιο, που ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Τα αποκαλυπτήρια του τάφου πραγματοποιήθηκαν μετά την τελετή ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό τι θα αναγράφεται στην επιγραφή του.

Υπενθυμίζεται ότι εχθες Σάββατο πραγματοποιήθηκε, παρουσία 250 καλεσμένων, επιμνημόσυνη δέηση στην Μητρόπολη Αθηνών για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.





Μνημόσυνο για τον τέως βασιλέα Κωνσταντίνο τελέστηκε και στην Μονή Τρικόρφου. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της Μονής στο YouTube, "το πρωί της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου 2023 τελέστηκε στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ Τρικόρφου Φωκίδος, το 40ήμερο μνημόσυνο για τον Τέως Βασιλέα της Ελλάδος Κωνσταντίνο. Τα κόλλυβα του μνημοσύνου φιλοτεχνήθηκαν από τους πατέρες της Ιεράς Μονής".

