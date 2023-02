Κοινωνία

Μνημόσυνο τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: ποιοι έδωσαν το “παρών” (εικόνες)

Μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε το μνημόσυνο στη Μητρόπολη Αθηνών για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του.τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Λίγο μετά τις 11:00 έφτασαν στη Μητρόπολη Αθηνών τα μέλη της οικογένειας του Κωνσταντίνου, η σύζυγός του Αννα Μαρία, τα παιδιά Αλεξία, Παύλος, Νικόλαος, Φίλιππος και Θεοδώρα με τις συζύγους τους.

Νωρίτερα στη Μητρόπολη έφτασαν οι αδερφές του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Σοφία και Ειρήνη.Ακολούθησε λίγη ώρα αργότερα η σύζυγος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Άννα-Μαρία, συνοδευόμενη από τον γιο της Παύλο, και τη νύψη της, Μαρί Σαντάλ.

Μετά την ολοκλήρωση του μνημόσυνου η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στάθηκε στα σκαλιά της Μητρόπολης και χαιρέτισε τους συγκεντρωμένους έξω από τον ιερό ναό.

Λίγο αργότερα στη Μητρόπολη έφτασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου.

Παρόντες ήταν και αρκετοί Έλληνες, οι οποίοι υπήρξαν στενοί φίλοι, πρώην συμμαθητές του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, επιχειρηματίες και πολιτικοί. Μεταξύ αυτών, η Φάνη Πάλη Πετραλιά, ο Νότης Μηταράκης, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, ο Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Μάκης Βορίδης, ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου.

Η κυκλοφορία στην Μητροπόλεως έχει διακοπεί απο την πλατεία Συντάγματος προκειμένου να γίνει με ομαλό τρόπο η προσέλευση των περίπου 300 ατόμων που θα δώσουν το «παρών» στην τελετή.

Μετά το Μνημόσυνο η οικογένεια θα δώσει καφέ στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ αύριο Κυριακή θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο το τρισάγιο στον τάφο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Επιθυμία της οικογένειας είναι τα αποκαλυπτήρια του τάφου του τέως βασιλιά να γίνουν την Κυριακή, όπως επιθυμούσε η οικογένεια, παρουσία της συζύγου του Άννας Μαρίας, των παιδιών και των καλεσμένων τους, που θα παραβρεθούν στο τρισάγιο την ίδια μέρα.

