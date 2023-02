Κοινωνία

Κύκλωμα Τrafficking: Μέλη του θα σκότωναν όποιον αποκάλυπτε την δράση τους (βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 αποκάλυψε συνομιλίες των συλληφθέντων για μαστροπεία, που κατέγραψε ο κοριός της Αστυνομίας. Οι κατηγορούμενοι δήλωναν αποφασισμένοι να σκοτώσουν όποια γυναίκα τους αποκάλυπτε.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Αποφασισμένα ακόμα και να σκοτώσουν για να μην αποκαλυφθεί το κύκλωμά τους, δήλωναν τα φερόμενα ως μέλη της σπείρας των μαστροπών, που εξάρθρωσαν οι Αρχές. Κατά την τετράμηνη έρευνά τους τα στελέχη της Δίωξης Εμπορίας Ανθρώπων τους άκουσαν να λένε στο τηλέφωνο, για μια εκ των γυναικών, την οποία έβριζαν χυδαία, «αυτή πρέπει να την σκοτώναμε τελείως, να τη ρίχναμε στην Βαρυμπόμπη».

Η πρώτη καταγγελία έγινε στον πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, το 112, από μία γυναίκα - θύμα των μαστροπών. Εκείνοι, όμως, την αντιλήφθηκαν και την απομάκρυναν από το ξενοδοχείο, όπου την κρατούσαν, πριν φθάσουν οι αστυνομικοί.

Στη συνέχεια, τη μετέφεραν στη γενέτειρά της, την Κολομβία. Από εκείνη την ημέρα, ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε διαλόγους τους ανέφεραν, μεταξύ ύβρεων και άλλων χαρακτηρισμών:

Καλών: Είναι ένας εκεί απέναντι, εκεί έξω από το στριπτιτζάδικο, με ένα μπουφάν μαύρο - κίτρινο, φωσφοριζέ λίγο. Εκεί πέρα στο στριπτιτζάδικο, στο ξενοδοχείο, εκεί που είναι τα παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα.

Καλούμενος : Δεν είναι κανένας.

: Δεν είναι κανένας. Καλών: Απέναντι από το στριπτιτζάδικο είναι, απ' έξω.

Απέναντι από το στριπτιτζάδικο είναι, απ' έξω. Καλούμενος: Δεν είναι κανένας εδώ ρε.

Δεν είναι κανένας εδώ ρε. Καλών: Α έχει φύγει; Ήταν ένας εκεί πριν καθόταν και κοίταζε.

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα τη νόμιμη κατασκευαστική εταιρεία, της οποίας είναι ιδιοκτήτης. Μέσα στα γραφεία της είχε στήσει το τηλεφωνικό κέντρο για τα ραντεβού.

Όπως δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, «Το πλήρως εξοπλισμένο τηλεφωνικό κέντρο (call center) που εντοπίστηκε είχε ως «βιτρίνα» κατασκευαστική εταιρεία ιδιοκτησίας του 37χρονου αρχηγικού μέλους, το οποίο ενημερωνόταν τακτικά είτε τηλεφωνικά είτε δια ζώσης, για όλες τις πτυχές της παράνομης δραστηριότητας και παρενέβαινε όποτε αυτό απαιτείτο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων».

Οι αρχές της Κολομβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έπαιξαν κομβικό ρόλο στην εξάρθρωση τού κυκλώματος και μάλιστα εκπρόσωποί τους ήρθαν στην Αθήνα.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνος Σκούμας, κατά την παρουσίαση της εξάρθρωσης του κυκλώματος, είπε ότι «η συντονισμένη συνεργασία ανάμεσα στην Ελληνική Αστυνομία, τις Αρχές της Κολομβίας και των Η.Π.Α., καταδεικνύει ότι, οι διακρατικές συμφωνίες, η ανταλλαγή πληροφοριών, οι τεχνογνωσίες οδηγούν σε επιτυχίες και απτά αποτελέσματα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου».

