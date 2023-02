Πολιτική

Μπλίνκεν: Η ατζέντα της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Αθήνα

Μετά την Τουρκία, ο Άντονι Μπλίνκεν, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, καταφθάνει στην Αθήνα, μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

Η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και η κοινή δέσμευση των ΗΠΑ και της Ελλάδας για την προάσπιση της δημοκρατίας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στη χώρα μας.

Ο κ. Μπλίνκεν πραγματοποίεί περιοδεία που ξεκίνησε από τη Γερμανία, συνεχίζεται στην Τουρκία και θα ολοκληρωθεί στην Ελλάδα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα φτάσει στην Αθήνα το απόγευμα, όπου στις 19:30 θα συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αύριο Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον ομόλογο του, Νίκο Δένδια. Οι δύο υπουργοί θα εγκαινιάσουν τον Τέταρτο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Επίσης, ο Άντονι Μπλίνκεν θα συναντηθεί την Τρίτη με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Όπως ανέφερε η αρμόδια για θέματα Ευρώπης υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κάρεν Ντόνφριντ, εκτίμησε ότι θα τεθούν επί τάπητος όλες οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια των επαφών που θα έχει ο κ. Μπλίνκεν στη χώρα μας.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ επισκέπτεται σήμερα την Άγκυρα όπου θα συναντηθεί, μεταξύ άλλων, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Άντονι Μπλίνκεν μετέβη χθες στην Τουρκία για να δείξει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ και ανακοίνωσε τη χορήγηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων επιπρόσθετης βοήθειας προς τους πληγέντες από τον σεισμό που προκάλεσε σχεδόν 45.000 θανάτους στη χώρα και τη γειτονική Συρία. "Προσθέτουμε 100 εκατομμύρια δολάρια για να έλθουν και να βοηθήσουν εκείνους που έχουν απεγνωσμένα ανάγκη", είπε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Χθες το απόγευμα οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν το τέλος των ερευνών εκτός από δύο επαρχίες όπου οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες παραμένουν ισχνές: στη Καχραμανμαράς, όπου ήταν το επίκεντρο, και στη Χατάι, όπου ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μπόρεσε να διαπιστώσει την έκταση της καταστροφής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν από την επομένη του σεισμού πολλές ομάδες έρευνας και διάσωσης στην Τουρκία, περίπου 200 άτομα, και αποδέσμευσαν μια πρώτη δόση 85 εκατομμυρίων δολαρίων ως ανθρωπιστική βοήθεια.

Διέθεσαν επίσης ελικόπτερα Μπλακ Χοκ και Σινούκ για τη μεταφορά προμηθειών. Τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν έκκληση για διεθνή βοήθεια προκειμένου να συγκεντρωθεί ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την Τουρκία.

