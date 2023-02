Τεχνολογία - Επιστήμη

Ύπνος: Ποιοι βλέπουν περισσότερα όνειρα

Μεγάλη γερμανική επιστημονική μελέτη αφιερωμένη στον ύπνο και τα όνειρα.

Οι αλλαγές στη θερμοκρασία και στο φως της ημέρας που φέρνει ο χειμώνας, έχουν ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να κάνουν γενικά περισσότερο ύπνο και ειδικότερα στη φάση REM όπου βλέπουν όνειρα, σύμφωνα με μια νέα γερμανική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές του Ιατρικού Πανεπιστημίου Charite και της Κλινικής Ύπνου του Νοσοκομείου St.Hedwig του Βερολίνου, με επικεφαλής τον δρα Ντίτερ Κουντς, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό νευροεπιστήμης "Frontiers in Neuroscience", μελέτησαν 188 ανθρώπους και τον ύπνο τους στις διαφορετικές εποχές του έτους.

Διαπιστώθηκε ότι ο συνολικός χρόνος ύπνου ήταν κατά μέσο όρο περίπου μία ώρα περισσότερος τον χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι. Επίσης ο χρόνος του ύπνου στη φάση REM (Rapid Eye Movement - Ταχεία Κίνηση Ματιών) όταν οι άνθρωποι τείνουν να βλέπουν ζωντανά όνειρα, βρέθηκε να είναι 30 λεπτά περισσότερος τον χειμώνα από ό,τι το καλοκαίρι. Ο φυσιολογικός ύπνος ξεκινά με διαδοχικά στάδια μη-REM ύπνου και ακολουθούν περίοδοι ύπνου REM συνήθως με ενδιάμεσα διαλείμματα.

«Η εποχικότητα είναι εξαπλωμένη σε κάθε έμβιο όν σε αυτόν τον πλανήτη. Η μελέτη μας δείχνει ότι η αρχιτεκτονική του ανθρώπινου ύπνου διαφέρει σημαντικά από εποχή σε εποχή σε έναν ενήλικο πληθυσμό που ζει σε ένα αστικό περιβάλλον. Γενικά οι κοινωνίες πρέπει να προσαρμόσουν στην εκάστοτε εποχή τις συνήθειες ύπνου, συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας και του χρονισμού τους, μεταξύ άλλων αναπροσαρμόζοντας τα σχολικά και εργασιακά προγράμματα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται τις ανάγκες ύπνου της κάθε εποχής», δήλωσε ο Κουντς.

