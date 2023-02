Οικονομία

Σιτηρά: Προς νέα συμφωνία Τουρκία – Ρωσία

Πούτιν και Ερντογάν θα έχουν νέο κύκλο συνομιλιών για τη συμφωνία για τα σιτηρά.

Οι ηγέτες της Τουρκίας και της Ρωσίας αναμένεται σύντομα να συζητήσουν ξανά την υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ πρωτοβουλία για τις εξαγωγές σιτηρών από ουκρανικά λιμάνια, ωστόσο δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία, δήλωσε σήμερα πηγή ενήμερη για τη διαδικασία στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ουκρανίας, οι διαπραγματεύσεις για την πρωτοβουλία που επιτρέπει τις εξαγωγές σιτηρών μέσω των ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να διεξαχθούν εντός της εβδομάδας.

Η συμφωνία θα πρέπει να ανανεωθεί τον Μάρτιο, όμως η Μόσχα έχει εκδηλώσει τη δυσαρέσκειά της ως προς ορισμένες από τις διαστάσεις της, ιδίως την άρση των κυρώσεων που πλήττουν τις δικές της εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.

Η πηγή του RIA δήλωσε πως «δεν αποκλείεται να συζητήσουν το ζήτημα στο εγγύς μέλλον οι ηγέτες» των δύο χωρών, προφανώς αναφερόμενη στους προέδρους της Τουρκίας και της Ρωσίας (Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντίμιρ Πούτιν).

Ερωτηθείσα πότε, περιορίστηκε να πει πως δεν έχει στη διάθεσή της «ακριβή δεδομένα» επί του παρόντος.

