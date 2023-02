Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Φώτης Τακιανός νέος προπονητής

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τον νέο τεχνικό της ομάδας.

Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Φώτης Τακιανός. Ο 53χρονος τεχνικός, μετά την προφορική συμφωνία συνεργασίας στην οποία κατέληξε την Κυριακή (19/2) με τους διοικούντες την ΚΑΕ, βρέθηκε στο PAOK Sports Arena και δεσμεύτηκε με συμβόλαιο, το οποίο θα τον διατηρήσει στον της ομάδας μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Οι «ασπρόμαυροι» γνωστοποίησαν το γεγονός αναφέροντας σε ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει τη συμφωνία με τον προπονητή Φώτη Τακιανό, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας ως το τέλος της σεζόν 2023-24. Καλωσορίζουμε τον κορυφαίο προπονητή της περσινής σεζόν στη Basket League στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Αυτή θα είναι η τρίτη παρουσία του Φώτη Τακιανού στον ΠΑΟΚ, με διαφορετική όμως ιδιότητα. Το καλοκαίρι του 1993 φόρεσε για πρώτη φορά τα ασπρόμαυρα, ερχόμενος με μεταγραφή από τον Μακεδονικό. Ένας σοβαρός τραυματισμός όμως, δεν του άφησε πολλά περιθώρια συμμετοχής στη διάρκεια εκείνης της σεζόν, στο τέλος της οποίας ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς. Επέστρεψε τη σεζόν 2006-07 ως βοηθός προπονητή, αρχικά στο πλευρό του Μπάνε Πρέλεβιτς και στη συνέχεια του Κώστα Πιλαφίδη και ετοιμάζεται πλέον για την τρίτη του θητεία στην ομάδα μας, αυτή την φορά ως πρώτος προπονητής.

Ο Φώτης Τακιανός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14 Απριλίου 1969. Έπαιξε μπάσκετ στο Μακεδονικό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τη ΜΕΝΤ, τον ΚΑΟΔ και τη Σιάτιστα.

Ως προπονητής, συνεργάστηκε ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του Ηρακλή, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, προτού αναλάβει ως πρώτος προπονητής στο Πανόραμα, το οποίο από τη Β’ Εθνική το οδήγησε τη σεζόν 2007-08 στην άνοδο στην Α1. Συνεργάστηκε επίσης με το Ρέθυμνο, τον ΚΑΟΔ, τον ΟΦΗ, τη Δόξα Λευκάδας, τα Τρίκαλα και στη διάρκεια της περσινής χρονιάς με τη Λάρισα, την οποία οδήγησε ως την τετράδα του πρωταθλήματος, πορεία που του έδωσε και τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς.

Ο Φώτης Τακιανός έχει εργαστεί και εκτός Ελλάδας, σε ομάδες από το Κόσοβο, την Κύπρο και το Κατάρ».

