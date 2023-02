Κοινωνία

Σεισμός - Περιφέρεια Αττικής: Πέρασαν στην Τουρκία τα 50 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια

Εκατοντάδες τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας που συγκέντρωσε η Περιφέρεια Αττικής πέρασαν τα σύνορα προς την Τουρκία.

Καθ΄οδόν προς τον τελικό προορισμό τους τη Ραιδεστό όπου βρίσκονται οι αποθήκες συγκέντρωσης της ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας, είναι τα 50 οχήματα της Περιφέρειας Αττικής τα οποία σήμερα το πρωί πέρασαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους, μεταφέροντας είδη πρώτης ανάγκης και υγειονομικό υλικό για τους πληγέντες.

Επικεφαλής της αποστολής που γίνεται στο πλαίσιο της σχετικής πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής(ΚΕΔΕ -ΠΕΔΑ),με το « Όλοι Μαζί Μπορούμε» και τον ΙΣΑ, είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλης, ενώ στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ και του ΣΠΑΠ, Βλάσσης Σιώμος, στελέχη του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής.

Υπενθυμίζεται πως το κονβόι ανθρωπιστικής βοήθειας αναχώρησε χθες το πρωί από το ΣΕΦ (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας)για τη Ραιδεστό(Tekirdag) με 50 οχήματα της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, του Τούρκου Πρέσβη στην Αθήνα CagatayErciyes, του Γενικού Προξένου της Τουρκίας στην Αθήνα MustafaSomuncu.

Η ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες των σεισμόπληκτων στην Τουρκία, ξεπερνάει τους 110 τόνους (περίπου 100 Μ3) και περιλαμβάνει περισσότερες από 20.000 κουβέρτες, 7,5 τόνους φάρμακα, 5 τόνους ιατρικό υλικό, πάνες για μωρά, είδη ατομικής καθαριότητας, κ.α.

Οι εθελοντές συνεχίζουν την κατηγοριοποίηση και τη διαλογή του προσφερόμενου από τους πολίτες υλικού, προκειμένου να οργανωθεί και δεύτερη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας.

Ο κ. Πατούλης επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Σε λίγες ώρες αναμένεται να φθάσουν με ασφάλεια στον τελικό τους προορισμό της Ραιδεστό όπου βρίσκονται οι αποθήκες συγκέντρωσης όλου του υλικού, τα 50 οχήματα τα Περιφέρειας με την ανθρωπιστική βοήθεια στήριξης προς τους σεισμόπληκτους γείτονες μας που δοκιμάζονται. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και στις 9 το πρωί τα οχήματα μας πέρασαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά τους πολίτες της Αττικής που ανταποκρίθηκαν με θέρμη στην πρόσκληση αλληλεγγύης που απευθύναμε ως Περιφέρειαμαζί με τους Δήμους, την ΚΕΔΕ, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», την ΠΕΔΑ και τον ΙΣΑ, στήνοντας μία πρωτόγνωρη αλυσίδα αγάπης και στήριξης προς τους πληγέντες. Παράλληλα να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές για την πολύτιμη συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια, τον Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλη που συντονίζει και συνοδεύει την ανθρωπιστική βοήθεια, τα στελέχη του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας. Ευχαριστώ επίσης τον πρέσβη της Τουρκίας, το γενικό πρόξενο και τα στελέχη του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την πολύ καλή συνεργασία. Δύναμη μας η ενότητα και η αλληλεγγύη. Όλοι μαζί απλώνουμε χέρι βοηθείας στους συνανθρώπους μας και παραμένουμε στο πλευρό τους για ότι χρειαστούν».

