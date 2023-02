Οικονομία

Καθαρά Δευτέρα - Καταστήματα: Ποια θα είναι ανοικτά

Ποια είναι τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν την Καθαρά Δευτέρα σύμφωνα με το Άρθρο 15Α.



Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ» ενημερώνει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Ειδικά για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή, σύμφωνα με το νόμο 4177/2013 (Α’ 173), όπως διαμορφώθηκε με την προσθήκη του άρθρου 15Α , παρ. 1γ. (άρθρ.18, ν. 5019/2023), ισχύουν για την Καθαρά Δευτέρα τα παρακάτω:

«Άρθρο 15Α Ωράριο εμπορικών καταστημάτων και Εξουσιοδοτική διάταξη



1. Τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές επιτρέπεται να λειτουργούν, τηρούμενης της εργατικής νομοθεσίας, από τις 6:00 έως τις 21:00, από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο και τις Κυριακές, σύμφωνα με το άρθρο 16, εκτός από τις εξής ημέρες:……….γ) την Καθαρά Δευτέρα (κινητή εορτή)…….

2. Τα εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές που επιτρέπεται να λειτουργούν, τηρούμενης της εργατικής νομοθεσίας, όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, είναι τα εξής: α) καταστήματα εστίασης παντός είδους, β) κυλικεία, καντίνες, κάβες, καταστήματα λιανικής πώλησης ξηρών καρπών, μικρές αγορές («mini markets») συνεχούς λειτουργίας, γ) φωτογραφεία, δ) καταστήματα παροχής υπηρεσιών διασκέδασης παντός είδους, ε) ξενοδοχεία, στ) ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία και συναφή καταστήματα, ζ) ανθοπωλεία, η) πρατήρια υγρών καυσίμων, θ) περίπτερα, ι) καταστήματα και εγκαταστάσεις που λειτουργούν στους χώρους των Κεντρικών Αγορών, ια) καταστήματα που κατατάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), σε δημοτικά διαμερίσματα με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, ιβ) γραφεία τελετών.

3. Στις περιοχές τουριστικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπου παρουσιάζεται αυξημένη πληθυσμιακή επιβάρυνση επιτρέπεται επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Δήμου ή των Δήμων στους οποίους υπάγεται διοικητικά η περιοχή, ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για περιοχές που ανήκουν σε χερσαία ζώνη λιμένα ή του Υπουργού Τουρισμού για περιοχές που ανήκουν στην χερσαία ζώνη τουριστικού λιμένα, η λειτουργία όλες τις ώρες και τις ημέρες της εβδομάδας, των εξής καταστημάτων: α) αρτοποιεία, β) οπωροπωλεία και καταστήματα μαναβικής, γ) κρεοπωλεία, δ) ιχθυοπωλεία, ε) υπεραγορές (super-markets), στ) καταστήματα που κατατάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.».

Κατά συνέπεια των ανωτέρω δεν επιτρέπεται την ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή, πλην των ειδικών περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται παραπάνω.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955).

Αν μία επιχείρηση λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση (διότι περιλαμβάνεται στις άνω ρητά αναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις) τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

