“Disaster Theories” στο ANT1+ γιατί “όλα είναι πιθανό να συμβούν”

Αποκαλυπτική η σειρά ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα και τις κρίσεις που βιώνει η χώρα, αλλά και όλα όσα επιστήμονες εκτιμούν ότι ενδέχεται να γίνουν τα επόμενα χρόνια.

Το «Disaster Theories», η αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ των Antenna Studios που προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 24/02 με δύο ακόμη καθηλωτικά επεισόδια που ρίχνουν φως στις κρίσεις της νέας εποχής που βιώνει η Ελλάδα. Το νέο trailer δίνει μια πρώτη γεύση, με στιγμιότυπα που κόβουν την ανάσα.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι ο αφηγητής σε αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ όπου καθημερινοί άνθρωποι που βίωσαν τη σαρωτική δύναμη της φύσης και 27 κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες καταθέτουν τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους για τους υπαρκτούς κινδύνους της σημερινής εποχής. Σεισμοί, τσουνάμι, κυκλώνες, αιφνίδιες πλημμύρες, πυρκαγιές, νέες μολυσματικές ασθένειες, πυρηνικός πόλεμος… Στόχος της σειράς ντοκιμαντέρ είναι να μιλήσει για την εξέλιξη αυτών των φαινομένων στην Ελλάδα και για το τι πρέπει να αναμένουμε στο προσεχές μέλλον.

Δεδομένης της ραγδαίας αύξησης ακραίων καιρικών φαινομένων στον ελλαδικό χώρο, υπάρχει ήδη σημαντικός βαθμός ευαισθητοποίησης του ελληνικού κοινού για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και είναι η έκδηλη η ανησυχία για τη δυναμική της ελληνικής κοινωνίας όσον αφορά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών των φαινομένων.

Η Ελλάδα υπήρξε πάντα αντιμέτωπη με φυσικές καταστροφές όπως οι σεισμοί. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει ότι βιώνουμε πρωτόγνωρα, για τα δεδομένα της χώρας μας, φαινόμενα, όπως τυφώνες, ανεμοστρόβιλους, αιφνίδιες πλημμύρες, φονικές πυρκαγιές. Την ίδια στιγμή, διακεκριμένοι επιστήμονες δεν αποκλείουν και την εκδήλωση πιο σπάνιων φαινομένων, όπως τα τσουνάμι ή οι ηφαιστειακές εκρήξεις.

Το «Disaster Theories» αναδεικνύει τόσο την επιστημονική μελέτη και την προετοιμασία της πολιτείας για την αντιμετώπιση αυτών των ακραίων φαινομένων όσο και την προσωπική σκοπιά της ανθρώπινης απώλειας και της εικόνας καταστροφής της επόμενης μέρας. Όλος ο κύκλος του «Disaster Theories» θα είναι διαθέσιμος από 24/02 αποκλειστικά στο ANT1+ με εγγραφή στο www.antennaplus.gr και 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή.

Συντελεστές

Αφήγηση: Βασίλης Μπισμπίκης

Βασίλης Μπισμπίκης Executive Producer : Michael Iskas

Michael Iskas Παραγωγός: Γιάννης Αρσένης

Γιάννης Αρσένης Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τζέτζας

Δημήτρης Τζέτζας Σενάριο-έρευνα: Έμυ Δημητρακοπούλου

Έμυ Δημητρακοπούλου Διεύθυνση Φωτογραφίας : Θωμάς Γκίνης

: Θωμάς Γκίνης Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

Σχετικά με την Antenna Studios

Η Antenna Studios, η εταιρεία παραγωγής και διανομής περιεχομένου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, παράγει περισσότερες από 2.500 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος τον χρόνο και, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, περιλαμβάνεται και η «ΑΝΤ1 Σχολή Σεναρίου», η πρώτη σχολή σεναρίου στην Ελλάδα. H Antenna Studios αποτελεί βασικό πυλώνα στη δημιουργία των ΑΝΤ1+ Originals, το πρωτότυπο ελληνικό περιεχόμενο που προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τη streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Στόχος της Αntenna Studios είναι να δημιουργεί περιεχόμενο που εμπλουτίζει το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 TV με κορυφαίες σειρές και εκπομπές, ενώ έχει διανείμει διεθνώς 8.500 ώρες ελληνικών δραματικών σειρών. , Με γνώμονα την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για υψηλής ποιότητας πρωτότυπο περιεχόμενο με ελληνικό χαρακτήρα, η Antenna Studios συνάπτει διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες συμπαραγωγής και διανομής περιεχομένου με δημιουργούς και παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

