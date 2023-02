Πολιτική

Μπακογιάννη για Τουρκία: “Κανένα ταμπού” για συνεκμετάλλευση πόρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η Ντόρα Μπακογιάννη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και για τους πλειστηριασμούς.

Αποδεκτή θεωρεί τη συνεκμετάλλευση με την Τουρκία των πόρων στην νοτιοανατολική Μεσόγειο η Ντόρα Μπακογιάννη, εκτιμώντας παράλληλα ότι είναι άκαιρη η οριοθέτηση της ΑΟΖ ή την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια.

«Δεν είναι ταμπού η συνεκμετάλλευση, εγώ δεν έχω κανένα ταμπού, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, υπάρχει η συμφωνία Αιγύπτου – Ισραήλ – Ελλάδας στην οποία εκλήθη και η Τουρκία. Δεν ήθελε να μπει, λόγω Κύπρου. Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή που να δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Αντίθετα, πάρα πολλά από τα προβλήματα θα μπορούσαν να έχουν βρει λύση, λύση συνεργασίας. Είναι παράδειγμα ο τρόπος που συνεργάστηκε ο Λίβανος με το Ισραήλ. Φανταστείτε, είναι δύο χώρες που είναι σε “πόλεμο” και από την άλλη πλευρά συνεργάζονται», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο KritiTV.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι είναι θέμα χρόνου η ευρύτερη συνεργασία ολόκληρης της περιοχής, «Κάποια στιγμή θα γίνει διεθνής διάσκεψη για τα ενεργειακά στη Μεσόγειο, θα υπάρξει ευρύτερη συμφωνία. Η Μεσόγειος είναι μικρή θάλασσα με πολλά κράτη», είπε, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική.

Αναφερόμενη στην επέκταση χωρικών υδάτων και οριοθέτηση ζωνών με την Κύπρο, η κα Μπακογιάννη ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να πάμε σε επέκταση των 12 ναυτικά μιλίων περιμετρικά της Κρήτης και να οριοθετήσουμε ΑΟΖ με την Κύπρο. «Αν κάτι μας δίδαξε ο Ελ. Βενιζέλος είναι ότι το πρώτο πράγμα στην εξωτερική πολιτική είναι η αναγνώριση της πραγματικότητας. Οι συσχετισμοί, τα συμφέροντα. Να δημιουργήσεις συμμαχίες, οι οποίες θα σε βοηθήσουν στη δύσκολη στιγμή», είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των υποκλοπών, παραδέχτηκε πως αναγκάστηκε να αλλάξει συσκευή, χωρίς ωστόσο να αποστείλει την παλιά στο εξωτερικό για έλεγχο. «Διάβασα ότι με παρακολουθούν, καλού-κακού άλλαξα το τηλέφωνό μου και από εκεί και πέρα δεν απασχολήθηκα περαιτέρω. Θέλω όμως να μάθω αν πράγματι παρακολουθούμην. Και αν πράγματι παρακολουθούμην, εάν υπάρχει υπεύθυνος, όταν τον βρει η Δικαιοσύνη», είπε.

Αναφερόμενη στους πλειστηριασμούς χαρακτήρισε μονόδρομο την δυνατότητα των τραπεζών να πλειστηριάζουν πρώτες κατοικίες δανειοληπτών σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής δόσεων. «Υποχρέωση του μνημονίου οι πλειστηριασμοί. Είμαστε υπό επίβλεψη. Έχουμε υποχρεώσεις. Αν δεν γίνουν οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας δεν θα δίνουν οι τράπεζες δάνεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Νεαρή αγνοούμενη βρέθηκε νεκρή και μαχαιρωμένη στο στήθος

Κρήτη: Πέθανε ο άνδρας που τραυματίστηκε με αλυσοπρίονο

Μύκονος - Έγκλημα: Τον πυροβόλησε στο κεφάλι