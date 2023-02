Life

Βεατρίκη Ντούγκου: Πανελλήνιο ρεκόρ από την σημαιοφόρο της 28ης Οκτωβρίου! (εικόνες)

Ποια είναι η νεαρή που έγινε ξανά κεντρικό πρόσωπο, όπως και την ημέρα που παρήλασε ως σημαιοφόρος, αυτήν την φορά, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ μετά από 34 χρόνια!

Η Βεατρίκη Καλυψώ Ντούγκου, το κορίτσι κενυατικής καταγωγής που είχε παρελάσει ως σημαιοφόρος την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, έγινε ξανά χθες κεντρικό πρόσωπο, αλλά σε αγώνες στίβου.

Η νεαρή κέρδισε την κούρσα στα 200 μέτρα με χρόνο 25.01 και έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία Κ18 (κορασίδων), καταρρίπτοντας ρεκόρ που κρατούσε 34 χρόνια.

Η ταλαντούχα 17χρονη πρωταθλήτρια έχει ήδη επιτυχημένη πορεία στον στίβο από το 2021, όταν ήταν 15 ετών.

Το 2022 φόρεσε για πρώτη φορά το εθνόσημο και εκπροσώπησε τα ελληνικά χρώματα σε βαλκανικό και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 σε Μαυροβούνιο και Ισραήλ, αντίστοιχα. Στο βαλκανικό πρωτάθλημα, μάλιστα, έτρεξε το 100άρι σε 12.04, το οποίο, δυστυχώς, λόγω ανέμου δεν μπόρεσε να μετρήσει για ρεκόρ της.

Χθες (19/2), στο ΣΕΦ, ωστόσο, μπροστά σε 8.000 θεατές, έκανε ένα μεγάλο ρεκόρ για την κατηγορία της και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο, καθώς ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις της δεύτερης ημέρας.

Η Ντούγκου τον περασμένο Οκτώβριο είχε παρελάσει όλο καμάρι με την ελληνική σημαία στην παρέλαση.

Κόρη Κενυάτη ιατροδικαστή, ο οποίος είναι και καθηγητής στο ΑΠΘ, με τη μητέρα της να κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα πάνω της, λέγοντας στις κάμερες πως νιώθει «υπερήφανη για την πατρίδα μου και που κρατάω την ελληνική σημαία εκπροσωπώντας το σχολείο μου».

Ποιος είναι ο πατέρας της

Ο πατέρας της, Σάμουελ Ντούγκου, καθηγητής Τοξικολογίας και ιατροδικαστής, δήλωνε πως αισθανόταν περηφάνια για την κόρη του που κρατούσε τη σημαία.

Γεννημένος στο Κιμέντε της Κένυας, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά του Ναϊρόμπι, ο Σαμουήλ Ντούγκου ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1967, καθώς έγινε δεκτός με υποτροφία στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς στο Καλπάκι Ιωαννίνων. Μία εβδομάδα μετά την άφιξή του στη χώρα μας, όμως, το πραξικόπημα και η δικτατορία έβαλαν προσωρινό φρένο στα όνειρά του.

Ολοκλήρωσε τις εκκλησιαστικές σπουδές του το 1970, οπότε και αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Στο παρελθόν είχε δηλώσει: «Ήθελα να περάσω στην Ιατρική Σχολή, αν και πάντα με γοήτευε η Νομική. Καλύτερο συνδυασμό δεν θα μπορούσα να επιλέξω, όταν, τελειώνοντας την Ιατρική, πήρα εξειδίκευση στην Ιατροδικαστική».

Έκτοτε, βοήθησε πολλές φορές τις Αρχές να εξιχνιάσουν στυγερά εγκλήματα, ενώ, παράλληλα, το 2009 έθετε έναν ακόμη στόχο, την ανέγερση ενός σχολείου στη γενέθλια πόλη του, Κιμέντε. Μαζί με φίλους του γιατρούς, δικηγόρους και πανεπιστημιακούς συνέστησαν τη μη κυβερνητική οργάνωση «Σωκράτης», με σύνθημα της δράσης του τη φράση «Ένα σχολείο για την Κένυα», το οποίο τελικά και έχτισε.

