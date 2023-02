Πολιτική

Δένδιας – Μπλίνκεν: Η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ προσφέρει σταθερότητα στην περιοχη

Μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες έστειλαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, εγκαινιάζοντας τον νέο κύκλο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών.

Το μήνυμα πως η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ έχει γίνει ακόμα πιο ισχυρή και πως η ενίσχυσή της προωθεί τα διμερή κοινά συμφέροντα, αλλά και την περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας εγκαινιάζοντας με τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Άντονι Μπλίνκεν τον 4ο Στρατηγικό Διάλογο, στην Αθήνα. Μάλιστα, υπογράμμισε πως η διμερής συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξίες και στον σεβασμό για το Διεθνές Δίκαιο.

Εστιάζοντας στον Στρατηγικό Διάλογο, είπε πως έχει καταγραφεί πρόοδος σε όλα τα πεδία, όπως την άμυνα και στην ασφάλεια, στην επιβολή του νόμου, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την ενέργεια, το περιβάλλον. «Ο Στρατηγικός Διάλογος είναι ένα εξαιρετικό σύμβολο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών. Δείχνει επίσης το συνεχές ενδιαφέρον των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας» υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

Συμπλήρωσε πως ο Στρατηγικός Διάλογος είναι μια εξαιρετική επίδειξη της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως οι στρατηγικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες δείχνουν το συνεχές ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την περιοχή μας σχετικά με τη συνεργασία και την άμυνα.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως η συνεργασία των δύο χωρών στην άμυνα και την ασφάλεια πηγαίνει πίσω πολλές δεκαετίες, ανέφερε και επισήμανε πως υπάρχουν αρκετά ζήτημα που εμφανίστηκαν από τον τελευταίο Στρατηγικό Διάλογο.

Ειδική αναφορά έκανε στην Αλεξανδρούπολη, αναφέροντας πως η συμπερίληψή της στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας - ΗΠΑ διαδραματίζει ένα κρίσιμο ρόλο. Παράλληλα, διατύπωσε τη βούληση της Ελλάδας να επιταχυνθεί η ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική.

Τέλος, ο Νίκος Δένδιας σε ό,τι αφορά τις τουριστικές ροές, κατέγραψε πως έχουν επανέλθει στο επίπεδο της εποχής πριν από την πανδημία.

Οι τομείς συνεργασίας που καλύπτει ο Στρατηγικός Διάλογος είναι: Περιφερειακά Ζητήματα, 'Αμυνα και Ασφάλεια, Επιβολή του Νόμου και Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, Ανθρωπιστικές προκλήσεις και Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση Καταστροφών, Εμπόριο και Επενδύσεις, Ενέργεια και Περιβάλλον, Δεσμοί μεταξύ των δύο λαών.

Μπλίνκεν: Βασικός στρατηγικός κόμβος η Αλεξανδρούπολη

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας και την ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή εξήρε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στις εισαγωγικές δηλώσεις κατά την έναρξη του 4ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, ενώ υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ είναι ευγνώμονες για την ακλόνητη υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία.

Ακόμη ο κ. Μπλίνκεν ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξή της στην Τουρκία μετά τους καταστροφικούς σεισμούς και κάλεσε Αθήνα και 'Αγκυρα να αδράξουν την ιστορική στιγμή και το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί.

Όπως τόνισε «ο Στρατηγικός Διάλογος είναι στην πραγματικότητα μια αντανάκλαση της σχέσης που έχουν οι πολίτες μας για περισσότερα από 200 χρόνια και πράγματι η σημερινή διευρυμένη αντιπροσωπεία αντιπροσωπεύει το βάθος της σχέσης που έχουμε».

Υπενθύμισε πως η σημερινή συζήτηση βασίζεται στον 3ο στρατηγικό διάλογο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο υπουργείων στην Ουάσιγκτον το 2021 και σε άλλα σημαντικά βήματα, όπως η τροποποίηση της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας.

«Τα στρατεύματα των δύο χωρών εκπαιδεύονται μαζί, με νέους τρόπους και σε περισσότερα μέρη. Η Αλεξανδρούπολη έχει γίνει βασικός στρατηγικός κόμβος για να φέρουμε νέα αμυντικά όπλα, φορτηγά, πυροβολικό, στρατιωτικές μονάδες σε όλη την Ευρώπη», επισήμανε.

Σημείωσε πως οι ΗΠΑ εργάζονται για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στην περιοχή, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, ενώ «παρόμοιες επενδύσεις έχουμε και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων 123 εκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές στον κόλπο της Σούδας και στη Λάρισα».

«Οι ΗΠΑ είναι ευγνώμονες για την ακλόνητη υποστήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία μετά την εισβολή, μεταξύ άλλων ανοίγοντας τις πόρτες της σε 20.000 εκτοπισμένους Ουκρανούς», τόνισε.

Ακόμη ευχαρίστησε την Ελλάδα που άμεσα έστειλε πυροσβέστες, γιατρούς, προσωπικό έρευνας και διάσωσης, αλλά και προμήθειες στη γειτονική Τουρκία, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο κ. Δένδιας, όπως υπενθύμισε, ήταν άλλωστε ο πρώτος Ευρωπαίος υπουργός Εξωτερικών που ταξίδεψε στην Τουρκία, ενώ και ο ίδιος βρέθηκε εκεί την Κυριακή.

«Είδαμε και οι δύο την απίστευτη καταστροφή από τον σεισμό και είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τις προσπάθειες διάσωσης και ανακούφισης», σημείωσε και πρόσθεσε ότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας «δήλωσαν ότι θα ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία, λέγοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουμε άλλο σεισμό για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας».

Επίσης, κάλεσε τις δύο χώρες «να αδράξουν την ιστορική ευκαιρία για να ενισχυθούν οι ιστορικές σχέσεις μεταξύ δύο κρίσιμων συμμάχων σε μια κομβική περιοχή σε μια καίρια στιγμή».

Ακόμη, ο Αμερικανός υπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες για προώθηση της καθαρής ενέργειας και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

«Η μετάβαση της Ελλάδας αποτελεί πρότυπο για την περιοχή», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή παρείχαν το ήμισυ των αναγκών της Ελλάδας σε ηλεκτρική ενέργεια, κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με την απομάκρυνση 3 εκατομμυρίων αυτοκινήτων από τους δρόμους.

Ακόμη εξήρε το ρόλο της χώρας μας στη στήριξη των γειτονικών χωρών να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές πηγές μειώνοντας την εξάρτησή τους από τη Ρωσία, όπως για παράδειγμα τη Βουλγαρία.

Σημείωσε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ εργάζονται για την ενίσχυση των δεσμών των δύο λαών και τόνισε πως πάνω από ένα εκατομμύριο Αμερικανοί επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο. Υπενθύμισε δε πως στον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρος αρέσει να αποκαλείται Τζον Μπαϊντενόπουλος.

«Κάθε μέρα οι λαοί μας μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, διευθύνουν μαζί επιχειρήσεις, βλέπουν ο ένας τις ταινίες του άλλου, ακούνε ο ένας τη μουσική του άλλου, απολαμβάνουν ο ένας το φαγητό του άλλου».

«Τον περασμένο Νοέμβριο πήγαμε την εκπαιδευτική μας συνεργασία σε νέα επίπεδα», ανέφερε, υπενθυμίζοντας πως μια αντιπροσωπεία ρεκόρ 30 αμερικανικών πανεπιστημίων που ήρθαν σε ελληνικά πανεπιστήμια για συνεργασία.

«Το καλοκαίρι ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης παρατήρησε ότι η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός προορισμός για πολιτιστικές ανταλλαγές επειδή είναι ένα εργαστήριο συνεχών αλλαγών», ανέφερε. «Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να περιγράψει κανείς την Ελλάδα και νομίζω ότι το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για εμάς και για τη φιλία μας».

«Οι σχέσεις μας διαρκώς εξελίσσονται, καινοτομούν, οδηγώντας τελικά σε ένα καλύτερο μέλλον», τόνισε ο κ. Μπλίνκεν και κατέληξε: «Είμαι βέβαιος ότι ο σημερινός στρατηγικός διάλογος θα προωθήσει όλες αυτές τις προσπάθειες και θα μας βοηθήσει να αποδώσουμε καλύτερα για τον ελληνικό και τον αμερικανικό λαό και για τον κόσμο, γιατί αυτή είναι η ευθύνη μας».

