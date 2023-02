Οικονομία

Τιμολόγια ρεύματος - Μάρτιος: μικρές μειώσεις από τους παρόχους

Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος για τον Μάρτιο ανά πάροχο ενέργειας. Ποιο αναμένεται να είναι το ύψος της κρατικής επιδότησης.

Στα ίδια ή ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το Φεβρουάριο διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος για το Μάρτιο από την πλειονότητα των προμηθευτών.

Τα τιμολόγια του Μαρτίου αντικατοπτρίζουν τη σημαντική μείωση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου τις τελευταίες εβδομάδες (αλλά και αβεβαιότητα ως προς την διατήρηση του τρέχοντος επιπέδου τιμών) σε συνδυασμό με την άνοδο του κόστους δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων.

Το τελικό κόστος για τους καταναλωτές παραμένει σε κάθε περίπτωση τους τελευταίους μήνες στα 15-16 λεπτά ανά κιλοβατώρα καθώς οι κρατικές επιδοτήσεις που ακολουθούν (αναμένεται η ανακοίνωση τους για το μήνα Μάρτιο) διαμορφώνονται στο επίπεδο που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος για τους πελάτες του μεγαλύτερου προμηθευτή που είναι η ΔΕΗ.

Αναλυτικότερα οι χρεώσεις για το Μάρτιο είναι:

ΔΕΗ: Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες, 19,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 19,9 το Φεβρουάριο). Για υψηλότερη κατανάλωση, 20,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 21,1). Νυχτερινό τιμολόγιο: 15,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 15,8).

Protergia: χωρίς έκπτωση συνέπειας 24,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με έκπτωση συνέπειας 18,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητα).

Ήρων Protect: 24,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 24,9 το Φεβρουάριο).

Elpedison : 23 λεπτά ανά κιλοβατώρα ημερήσια χρέωση και 22,33 λεπτά το νυχτερινό (από 19,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και 18,83 αντίστοιχα το Φεβρουάριο).

NRG: 19,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας (από 22,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα το Φεβρουάριο).

Watt&Volt: αμετάβλητο στα 24,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: 24,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας (από 25,1) και 18,5 με έκπτωση (από 18,8).

Zenith: 19,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 19,49) για μηνιαία κατανάλωση έως 270 κιλοβατώρες, και 20,4 (από 20,49) για την υπερβάλλουσα.