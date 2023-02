Οικονομία

Ρεύμα - ΔΕΗ: Οριακή υποχώρηση στα τιμολόγια τον Μάρτιο

Ποιες χρεώσεις ανακοίνωσε η ΔΕΗ για τις ημερήσιες και τις νυχτερινές καταναλώσεις ρεύματος τον Μάρτιο.

Ελαφρώς χαμηλότερα από το επίπεδο του Φεβρουαρίου είναι τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον Μάρτιο που ανακοινώθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα οι χρεώσεις είναι:

Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες: 19,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 19,9 το Φεβρουάριο)

Για υψηλότερη κατανάλωση: 20,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 21,1)

Νυχτερινό τιμολόγιο: 15,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 15,8).

Τις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση των τιμολογίων Μαρτίου και από τους λοιπούς προμηθευτές.





Η διατήρηση των τιμολογίων στο επίπεδο του τρέχοντος μήνα σημαίνει ότι στο ίδιο επίπεδο αναμένεται να κυμανθεί και η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς (το Φεβρουάριο ήταν 4 λεπτά ανά κιλοβατώρα) προκειμένου η τελική τιμή (αρχική τιμή μείον επιδότηση) για τους πελάτες της ΔΕΗ να υποχωρήσει στα 15-16 λεπτά.





Αντίστοιχα με βάση το εκάστοτε τιμολόγιο διαμορφώνονται οι τιμές για τους πελάτες των λοιπών εταιρειών.