Ο Κέβιν Φέδερστοουν απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια

Τιμητική πολιτογράφηση ως Έλληνα του διαπρεπούς Kevin Featherstone, σε ειδική τελετή, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Kevin Featherstone έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Αθανάσιου Μπαλέρμπα.



Ο Κέβιν Φέσερστόουν είναι Καθηγητής Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών, κάτοχος της Έδρας «Ελευθέριος Βενιζέλος», και Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο London School of Economics.

Είναι επίσης Διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου (Hellenic Observatory), το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα για τη σύγχρονη Ελλάδα και Κύπρο. Το Ελληνικό Παρατηρητήριο είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου του LSE.





Η ακαδημαϊκή έρευνα του Kevin Featherstone εστιάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σύγχρονη Ελλάδα, στους τομείς της συγκριτικής πολιτικής, των δημόσιων πολιτικών και της πολιτικής οικονομίας.



Υπήρξε το πρώτο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα, από το 2010 έως το 2013, που δεν ήταν Έλληνας.





Το 2013 τιμήθηκε με το παράσημο ‘Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα’ από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και το 2021 με το παράσημο του ‘Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα’ της Ελληνικής Δημοκρατίας.

