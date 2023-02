Τεχνολογία - Επιστήμη

Πυρηνικά: Η Ρωσία αποχωρεί από τη Συνθήκη “New START”

Εντείνεται το "ψυχροπολεμικό κλίμα" και η πυρηνική απειλή, μετά την ανακοίνωση του Ρώσου Προέδρου.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία διακόπτει την συμμετοχή της στην συνθήκη New Start που έχει υπογράψει με τις ΗΠΑ για τον περιορισμό των στρατηγικών πυρηνικών οπλοστασίων των δύο πλευρών.

«Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, είμαι αναγκασμένος να ανακοινώσω σήμερα ότι η Ρωσία διακόπτει την συμμετοχή της στην συνθήκη για τα στρατηγικά επιθετικά όπλα», δήλωσε ο Πούτιν.

Νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά της Δύσης, τονίζοντας την υπαιτιότητά της στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και την έκπτωση ηθών αναφέροντας ότι έχει κάνει "κανόνα" την παιδοφιλία.

